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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 25 апреля 2012
Рома
25.04.2012, среда, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
71'
Ф. Тотти
2'
С. Йоветич
90+2'
А. Лаццари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фиорентина
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Лаццари
Желтая карточка
Ч. Натали
Желтая карточка
Д. Де Росси
Замена
Р. Оливера
️️️️
Амаури
Желтая карточка
В. Бехрами
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
Замена
Ж. Талло
️️️️
Г. Хайнце
Замена
А. Льяич
️️️️
С. Йоветич
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
Ф. Гаго
Желтая карточка
А. Боруц
Замена
Амаури
️️️️
А. Черчи
Замена
Маркиньо
️️️️
Л. Греко
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Х. Анхель
Желтая карточка
Ф. Тотти
Желтая карточка
Х. Анхель
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Йоветич
Пас отдал
А. Лаццари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПАЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
19
Леандро Греко
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ЛП
13
Хуссин Харджа
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
85
Валон Бехрами
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Рома
22
Мирко Пильячелли
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Амаури
ЦФ
3-2-3-2
23
Курчи
3
Анхель
24
Кьер
5
Хайнце
16
Де Росси
11
Таддеи
19
Греко
15
Пьянич
10
Тотти
10
Освальдо
16
Борини
4-4-2
1
Боруц
31
Кампорезе
22
Настасич
14
Натали
29
Де Сильвестри
85
Бехрами
13
Харджа
10
Лаццари
6
Кассани
7
Черчи
9
Йоветич
3
Анхель
5
Гаго
5
Гаго
3
Анхель
19
Греко
77
Маркиньо
77
Маркиньо
19
Греко
5
Хайнце
49
Талло
49
Талло
5
Хайнце
Амаури
83
Оливера
83
Оливера
Амаури
9
Йоветич
22
Льяич
22
Льяич
9
Йоветич
7
Черчи
11
Амаури
11
Амаури
7
Черчи
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
22
Мирко Пильячелли
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
33
Нето
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
22
Мирко Пильячелли
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Рома - Фиорентина
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
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