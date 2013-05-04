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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 04 мая 2013
Фиорентина
04.05.2013, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 1
Завершен
Рома
90+2'
П. Освальдо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Рома
90'
+3
Желтая карточка
П. Освальдо
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
П. Освальдо
Пас отдал
М. Пьянич
Желтая карточка
Л. Тони
79'
Замена
Ромуло
️️️️
Н. Томович
79'
74'
Замена
Маркиньо
️️️️
А. Флоренци
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Аквилани
71'
Замена
Л. Тони
️️️️
С. Йоветич
71'
Желтая карточка
Н. Томович
65'
64'
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
63'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Э. Ламела
61'
Желтая карточка
Д. Де Росси
46'
Замена
М. Гойкоэчеа
️️️️
Б. Лобонц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
4
Майкл Брэдли
ОП
10
Франческо Тотти
(К)
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-4-1-1
2
Вивиано
21
Паскуаль
2
Гонсало
5
Комппер
4
Томович
6
Валеро
20
Аквилани
7
Писарро
7
Куадрадо
22
Льяич
9
Йоветич
3-4-2-1
18
Лобонц
35
Торосидис
25
Кастан
8
Бурдиссо
24
Флоренци
16
Де Росси
4
Брэдли
42
Бальдзаретти
9
Ламела
10
Тотти
10
Освальдо
20
Аквилани
14
Фернандес
14
Фернандес
20
Аквилани
4
Томович
49
Ромуло
49
Ромуло
4
Томович
9
Йоветич
18
Тони
18
Тони
9
Йоветич
18
Лобонц
1
Гойкоэчеа
1
Гойкоэчеа
18
Лобонц
24
Флоренци
77
Маркиньо
77
Маркиньо
24
Флоренци
9
Ламела
15
Пьянич
15
Пьянич
9
Ламела
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
10
Рафал Вольски
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
10
Рафал Вольски
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Остались в запасе
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Фиорентина - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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