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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 20 сентября 2009
Рома
20.09.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 1
Завершен
Фиорентина
28'
Ф. Тотти (П)
33'
Ф. Тотти
42'
Д. Де Росси
85'
А. Джилардино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фиорентина
ГОЛ! 3:1!
А. Джилардино
Желтая карточка
А. Гамберини
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Замена
Ф. Мексес
️️️️
Жуан
Замена
Р. Фати
️️️️
Д. Писарро
Замена
М. Донадель
️️️️
Р. Монтоливо
Замена
М. Йоргенсен
️️️️
А. Муту
Замена
С. Йоветич
️️️️
М. Сантана
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ! 3:0!
Д. Де Росси
Пас отдал
Ф. Тотти
ГОЛ! 2:0!
Ф. Тотти
Пас отдал
Д. Писарро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Тотти
13'
Желтая карточка
М. Паскуаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ОП
7
Давид Писарро
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
(К)
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЛП
19
Альберто Джилардино
ЦП
11
Марио Сантана
ЦП
32
Марко Маркьонни
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Рома
1
Артур
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Сержио
6
Риисе
8
Бурдиссо
4
Жуан
27
Кассетти
16
Де Росси
20
Перротта
11
Таддеи
7
Писарро
10
Тотти
9
Вучинич
4-5-1
1
Фрей
16
Комотто
5
Гамберини
3
Дайнелли
21
Паскуаль
14
Дзанетти
19
Джилардино
11
Сантана
32
Маркьонни
18
Монтоливо
12
Муту
4
Жуан
5
Мексес
5
Мексес
4
Жуан
7
Писарро
91
Фати
91
Фати
7
Писарро
9
Вучинич
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
9
Вучинич
18
Монтоливо
33
Донадель
33
Донадель
18
Монтоливо
12
Муту
10
Йоргенсен
10
Йоргенсен
12
Муту
11
Сантана
9
Йоветич
9
Йоветич
11
Сантана
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
1
Артур
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
1
Артур
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
7
Жереми Менез
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Рома - Фиорентина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая); "Спорт" 22:40 (прямая)
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