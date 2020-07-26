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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 26 июля 2020
Рома
26.07.2020, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
45'
Ж. Верету (П)
87'
Ж. Верету (П)
54'
Н. Миленкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фиорентина
Желтая карточка
Д. Манчини
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Н. Миленкович
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Верету
87'
85'
Желтая карточка
Р. Геззаль
82'
Замена
Л. Венути
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
К. Перес
️️️️
Г. Мхитарян
82'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
А. Диавара
77'
72'
Желтая карточка
М. Касерес
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Л. Пеллегрини
60'
54'
ГОЛ! 1:1!
Н. Миленкович
Пас отдал
Э. Пульгар
46'
Замена
Д. Влахович
️️️️
К. Куаме
46'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ф. Рибери
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Верету
45'
35'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Фиорентина
77
Никколо Кьорра
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
44
Игор
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Лопес
37
Спинаццола
23
Манчини
6
Смоллинг
11
Коларов
24
Диавара
22
Мхитарян
33
Перес
17
Верету
7
Пеллегрини
10
Джеко
4-1-3-1-1
1
Террачиано
14
Лирола
2
Пеццелла
4
Касерес
31
Миленкович
5
Пульгар
18
Геззаль
32
Дункан
7
Рибери
14
Кьеза
8
Куаме
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
24
Диавара
4
Кристанте
4
Кристанте
24
Диавара
22
Мхитарян
23
Перес
23
Перес
22
Мхитарян
14
Кьеза
5
Венути
5
Венути
14
Кьеза
8
Куаме
28
Влахович
28
Влахович
8
Куаме
7
Рибери
10
Кутроне
10
Кутроне
7
Рибери
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
7
Кевин Агудело
ПВ
29
Дальберт
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
77
Никколо Кьорра
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
44
Игор
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
7
Кевин Агудело
ПВ
29
Дальберт
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
77
Никколо Кьорра
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
44
Игор
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Рома - Фиорентина
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Олимпико
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