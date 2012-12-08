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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 08 декабря 2012
Рома
08.12.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 16 тур
4 : 2
Завершен
Фиорентина
7'
Л. Кастан
19'
Ф. Тотти
45'
Ф. Тотти
89'
П. Освальдо
14'
Ф. Ронкалья
47'
М. Эль-Хамдауи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фиорентина
ГОЛ! 4:2!
П. Освальдо
Пас отдал
Ф. Тотти
89'
84'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Л. Тони
81'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Замена
П. Освальдо
️️️️
М. Дестро
74'
72'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
69'
Желтая карточка
Гонсало
Замена
С. Перротта
️️️️
А. Флоренци
65'
Замена
Д. Де Росси
️️️️
П. Тахцидис
65'
47'
ГОЛ! 3:2!
М. Эль-Хамдауи
Пас отдал
Б. Валеро
46'
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
Р. Оливера
46'
Замена
М. Фернандес
️️️️
М. Кассани
ГОЛ! 3:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
Ф. Бальдзаретти
45'
35'
Желтая карточка
М. Кассани
22'
Желтая карточка
Р. Оливера
Желтая карточка
П. Тахцидис
22'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
М. Дестро
19'
14'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ронкалья
Пас отдал
Гонсало
ГОЛ! 1:0!
Л. Кастан
Пас отдал
Ф. Тотти
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
АП
4
Майкл Брэдли
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
6
Маттиа Кассани
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
49
Ромуло
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Гойкоэчеа
24
Флоренци
25
Кастан
5
Маркиньос
42
Бальдзаретти
4
Пирис
15
Пьянич
77
Тахцидис
4
Брэдли
10
Тотти
21
Дестро
3-5-1-1
2
Вивиано
14
Ронкалья
15
Савич
2
Гонсало
6
Кассани
6
Валеро
20
Аквилани
83
Оливера
21
Паскуаль
7
Куадрадо
18
Тони
77
Тахцидис
16
Де Росси
16
Де Росси
77
Тахцидис
24
Флоренци
20
Перротта
20
Перротта
24
Флоренци
21
Дестро
10
Освальдо
10
Освальдо
21
Дестро
6
Кассани
14
Фернандес
14
Фернандес
6
Кассани
83
Оливера
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
83
Оливера
18
Тони
9
Сеферович
9
Сеферович
18
Тони
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
49
Ромуло
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
49
Ромуло
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Рома - Фиорентина
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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