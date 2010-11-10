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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 10 ноября 2010
Рома
10.11.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 2
Завершен
Фиорентина
45+1'
Ф. Симплисио
52'
М. Боррьелло
77'
С. Перротта
69'
А. Джилардино
90'
Г. Д'Агостино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фиорентина
ГОЛ! 3:2!
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Замена
А. Рози
️️️️
Сисиньо
Замена
М. Болатти
️️️️
М. Сантана
ГОЛ! 3:1!
С. Перротта
Пас отдал
Ф. Мексес
Замена
М. Бриги
️️️️
Л. Греко
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
М. Донадель
Травма
Л. Греко
ГОЛ! 2:1!
А. Джилардино
Пас отдал
А. Льяич
Замена
С. Перротта
️️️️
Ж. Менез
Замена
А. Льяич
️️️️
Х. Варгас
ГОЛ! 2:0!
М. Боррьелло
Пас отдал
Ж. Менез
ГОЛ! 1:0!
Ф. Симплисио
Пас отдал
Й. Риисе
+1
Желтая карточка
А. Боруц
Желтая карточка
М. Сантана
11'
Желтая карточка
М. Донадель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
19
Леандро Греко
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ОП
10
Франческо Тотти
(К)
АП
30
Фабио Симплисио
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
(К)
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
32
Марко Маркьонни
ЦП
11
Марио Сантана
ЦП
12
Адриан Муту
АП
33
Марко Донадель
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Сержио
6
Риисе
5
Мексес
8
Бурдиссо
12
Сисиньо
16
Де Росси
19
Греко
30
Симплисио
10
Тотти
22
Боррьелло
7
Менез
4-4-1-1
1
Боруц
29
Де Сильвестри
14
Натали
5
Гамберини
21
Паскуаль
33
Донадель
32
Маркьонни
11
Сантана
11
Варгас
12
Муту
19
Джилардино
12
Сисиньо
20
Рози
20
Рози
12
Сисиньо
19
Греко
4
Бриги
4
Бриги
19
Греко
7
Менез
20
Перротта
20
Перротта
7
Менез
11
Сантана
23
Болатти
23
Болатти
11
Сантана
33
Донадель
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
33
Донадель
11
Варгас
22
Льяич
22
Льяич
11
Варгас
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Влада Аврамов
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Рома - Фиорентина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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