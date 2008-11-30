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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 30 ноября 2008
Рома
30.11.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
59'
Ф. Тотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фиорентина
Замена
Ж. Менез
️️️️
Ф. Тотти
Желтая карточка
Р. Таддеи
Замена
Д. Паццини
️️️️
А. Джилардино
Замена
С. Лориа
️️️️
Ф. Мексес
Замена
С. Альмирон
️️️️
З. Кузманович
Замена
Сисиньо
️️️️
М. Кассетти
Желтая карточка
А. Муту
Замена
С. Йоветич
️️️️
М. Сантана
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тотти
Желтая карточка
Ф. Мело
Желтая карточка
Д. Де Росси
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Рома
51
Симоне Лориа
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
0
Валерио Вирга
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-3-3
32
Дони
6
Риисе
4
Жуан
5
Мексес
27
Кассетти
16
Де Росси
4
Бриги
11
Таддеи
10
Тотти
9
Вучинич
10
Баптиста
3-1-4-2
1
Фрей
11
Заири
3
Кролдруп
5
Гамберини
30
Мело
11
Варгас
8
Кузманович
18
Монтоливо
11
Сантана
12
Муту
19
Джилардино
5
Мексес
51
Лориа
51
Лориа
5
Мексес
27
Кассетти
12
Сисиньо
12
Сисиньо
27
Кассетти
10
Тотти
7
Менез
7
Менез
10
Тотти
8
Кузманович
4
Альмирон
4
Альмирон
8
Кузманович
19
Джилардино
11
Паццини
11
Паццини
19
Джилардино
11
Сантана
9
Йоветич
9
Йоветич
11
Сантана
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
0
Валерио Вирга
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
30
Марко Сторари
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
77
Франко Семиоли
ПП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
0
Валерио Вирга
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
77
Франко Семиоли
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Рома - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
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