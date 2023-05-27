Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 27 мая 2023
Фиорентина
27.05.2023, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 1
Завершен
Рома
85'
Л. Йович
88'
Н. Иконе
11'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Рома
ГОЛ! 2:1!
Н. Иконе
88'
ГОЛ! 1:1!
Л. Йович
Пас отдал
Р. Мандрагора
85'
80'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Н. Залевски
Желтая карточка
Игор
77'
Замена
К. Куаме
️️️️
А. Дункан
76'
75'
Желтая карточка
М. Свилар
71'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
О. Сольбаккен
Желтая карточка
Л. Йович
64'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Р. Сапонара
62'
Замена
Додо
️️️️
Л. Венути
62'
60'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Д. Вейналдум
58'
Желтая карточка
О. Сольбаккен
Желтая карточка
Л. Венути
50'
46'
Замена
З. Челик
️️️️
С. Эль-Шаарави
46'
Замена
Д. Манчини
️️️️
К. Смоллинг
Замена
Н. Миленкович
️️️️
Л. Мартинес
46'
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
46'
Желтая карточка
Л. Мартинес
43'
32'
Желтая карточка
Ф. Миссори
Желтая карточка
Р. Сапонара
25'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
О. Сольбаккен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рома
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Рома
78
Габриэле Бальди
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
10
Риккардо Пагано
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Черофолини
3
Бираги
44
Игор
28
Мартинес
5
Венути
8
Мандрагора
32
Дункан
72
Барак
17
Сапонара
93
Иконе
9
Йович
4-3-2-1
99
Свилар
2
Миссори
6
Смоллинг
3
Льоренте
59
Залевски
8
Бове
23
Вейналдум
4
Тахирович
9
Сольбаккен
8
Эль-Шаарави
11
Белотти
17
Сапонара
8
Кастровилли
8
Кастровилли
17
Сапонара
32
Дункан
8
Куаме
8
Куаме
32
Дункан
5
Венути
17
Додо
17
Додо
5
Венути
28
Мартинес
31
Миленкович
31
Миленкович
28
Мартинес
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
59
Залевски
18
Абрахам
18
Абрахам
59
Залевски
9
Сольбаккен
3
Ибаньес
3
Ибаньес
9
Сольбаккен
23
Вейналдум
4
Кристанте
4
Кристанте
23
Вейналдум
8
Эль-Шаарави
2
Челик
2
Челик
8
Эль-Шаарави
6
Смоллинг
23
Манчини
23
Манчини
6
Смоллинг
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
31
Николас Гонсалес
ЛВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
7
Йосип Брекало
ЛВ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
20
Лука Раньери
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
10
Риккардо Пагано
ЦП
78
Габриэле Бальди
ВР
7
Кристиан Вольпато
АП
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
23
Пьетро Боер
ВР
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
31
Николас Гонсалес
ЛВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
7
Йосип Брекало
ЛВ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
20
Лука Раньери
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
Остались в запасе
10
Риккардо Пагано
ЦП
78
Габриэле Бальди
ВР
7
Кристиан Вольпато
АП
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
23
Пьетро Боер
ВР
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Фиорентина - Рома
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло
(Пинероло)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Фиорентина
Рома
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+