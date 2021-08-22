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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 22 августа 2021
Рома
22.08.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 1
Завершен
Фиорентина
26'
Г. Мхитарян
64'
Ж. Верету
79'
Ж. Верету
60'
Н. Миленкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фиорентина
Замена
Э. Бове
️️️️
Ж. Верету
87'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Г. Мхитарян
84'
Замена
К. Перес
️️️️
Л. Пеллегрини
84'
84'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Л. Венути
84'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Н. Гонсалес
ГОЛ! 3:1!
Ж. Верету
Пас отдал
Э. Шомуродов
79'
74'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Т. Абрахам
69'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Верету
Пас отдал
Т. Абрахам
64'
60'
ГОЛ! 1:1!
Н. Миленкович
Пас отдал
Э. Пульгар
53'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Вторая желтая
Н. Дзаньоло
52'
46'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Ю. Мале
45'
+3
Желтая карточка
Д. Бонавентура
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
44'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Т. Абрахам
26'
19'
Замена
П. Террачиано
️️️️
Х. Кальехон
17'
Красная карточка
Б. Дронговски
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
14
Юссеф Мале
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
42
Алессандро Бьянко
ЦФ
4-3-2-1
1
Патрисиу
6
Винья
23
Манчини
3
Ибаньес
2
Карсдорп
22
Мхитарян
17
Верету
4
Кристанте
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
18
Абрахам
4-1-1-1-3
1
Дронговски
5
Венути
31
Миленкович
44
Игор
3
Бираги
5
Пульгар
7
Бонавентура
31
Гонсалес
14
Мале
7
Кальехон
28
Влахович
17
Верету
8
Бове
8
Бове
17
Верету
22
Мхитарян
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
22
Мхитарян
7
Пеллегрини
23
Перес
23
Перес
7
Пеллегрини
18
Абрахам
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Абрахам
7
Кальехон
1
Террачиано
1
Террачиано
7
Кальехон
7
Бонавентура
24
Бенасси
24
Бенасси
7
Бонавентура
14
Мале
8
Кастровилли
8
Кастровилли
14
Мале
5
Венути
17
Сапонара
17
Сапонара
5
Венути
31
Гонсалес
23
Соттиль
23
Соттиль
31
Гонсалес
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
42
Алессандро Бьянко
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
42
Алессандро Бьянко
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Рома - Фиорентина
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
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