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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 30 января 2019
Фиорентина
30.01.2019, среда, 20:15
Италия. Кубок, 1/4 финала
7 : 1
Завершен
Рома
7'
Ф. Кьеза
18'
Ф. Кьеза
33'
Л. Муриэль
66'
М. Бенасси
74'
Ф. Кьеза
79'
Д. Симеоне
89'
Д. Симеоне
28'
А. Коларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фиорентина - Рома
ГОЛ! 7:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
Ж. Верету
89'
ГОЛ! 6:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
Э. Фернандес
79'
ГОЛ! 5:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
М. Бенасси
74'
72'
Красная карточка
Э. Джеко
71'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
Л. Муриэль
69'
ГОЛ! 4:1!
М. Бенасси
Пас отдал
Л. Муриэль
66'
ГОЛ! 3:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
К. Бираги
33'
31'
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
28'
ГОЛ! 2:1!
А. Коларов
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кьеза
Пас отдал
К. Миральяс
18'
11'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кьеза
Пас отдал
К. Миральяс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Жерсон
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Анте Чорич
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Лафон
31
Миленкович
2
Пеццелла
14
Уго
3
Бираги
6
Фернандес
24
Бенасси
17
Верету
14
Кьеза
87
Миральяс
10
Муриэль
4-3-2-1
1
Ольсен
24
Флоренци
11
Коларов
44
Манолас
17
Фасио
10
Дзаньоло
15
Н'Зонзи
4
Кристанте
15
Пасторе
92
Эль-Шаарави
14
Шик
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
4
Кевин Дикс
ПЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Жерсон
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Анте Чорич
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Жерсон
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Анте Чорич
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фиорентина - Рома
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
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