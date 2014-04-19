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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 19 апреля 2014
Фиорентина
19.04.2014, суббота, 23:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Рома
24'
Р. Наингголан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Рома
Желтая карточка
А. Матри
90'
+3
83'
Замена
В. Торосидис
️️️️
Додо
Замена
Х. Варгас
️️️️
А. Аквилани
81'
79'
Замена
М. Бастос
️️️️
А. Льяич
73'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Ф. Тотти
Замена
Хоакин
️️️️
Й. Иличич
70'
67'
Желтая карточка
Р. Толой
55'
Желтая карточка
Додо
53'
Желтая карточка
Л. Кастан
Замена
А. Матри
️️️️
Ридер
46'
Желтая карточка
М. Паскуаль
41'
37'
Желтая карточка
А. Льяич
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПЗ
10
Ридер
ЛП
6
Борха Валеро
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
90
Массимо Амброзини
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
4-1-4-1
33
Нето
21
Паскуаль
2
Гонсало
15
Савич
4
Томович
6
Валеро
10
Ридер
20
Аквилани
7
Писарро
7
Куадрадо
72
Иличич
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
13
Майкон
2
Толой
25
Кастан
16
Додо
16
Де Росси
44
Наингголан
15
Пьянич
22
Льяич
27
Жервиньо
10
Тотти
20
Аквилани
11
Варгас
11
Варгас
20
Аквилани
72
Иличич
17
Хоакин
17
Хоакин
72
Иличич
10
Ридер
21
Матри
21
Матри
10
Ридер
16
Додо
35
Торосидис
35
Торосидис
16
Додо
10
Тотти
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Тотти
22
Льяич
7
Бастос
7
Бастос
22
Льяич
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Фиорентина - Рома
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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