Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ростов» – «Ахмат»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.30

29 августа 2025 8:16
Ростов - Ахмат
30 авг. 2025, суббота 20:45 | Россия. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.30
Обе забьют
Сделать ставку

30 августа на «Ростов Арене» состоится матч 7-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Ростов» примет «Ахмат». Команды стартовали в чемпионате не лучшим образом, но у каждой есть свои сильные стороны. Хозяева пока находятся в нижней части таблицы, однако регулярно создают опасные моменты впереди. Гости выглядят стабильнее, набрали неплохой ход и стараются удержаться в середине турнирной таблицы.

«Ростов»

Ростовчане после шести туров имеют лишь 4 очка и занимают 14-е место. Команда испытывает трудности в защите, о чeм свидетельствуют 8 пропущенных мячей в последних пяти встречах. Однако при этом «Ростов» продолжает забивать – в среднем 1 гол за матч. Команда играет довольно открыто, что ведeт к высоким результативным показателям как в атаке, так и в обороне. Домашние матчи остаются важным фактором: поддержка болельщиков позволяет действовать активнее, хотя результаты пока оставляют вопросы.

«Ахмат»

Грозненский клуб стартовал чуть увереннее и после шести туров набрал 7 очков, занимая 10-ю строчку. «Ахмат» находится в серии из трeх матчей без поражений в чемпионате и в каждом из них забивал. За последние пять игр команда отметилась девятью мячами, что является хорошим показателем. Пропускают грозненцы не так много – всего 5 голов за этот же период. Однако стоит отметить, что на выезде «Ахмат» не выигрывает уже 13 матчей подряд в рамках Премьер-лиги, и это серьeзно снижает их шансы на три очка в Ростове.

Факты о командах

«Ростов»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд
  • Забивает в 7 из 9 последних игр против «Ахмата»

«Ахмат»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (5 последних матчей)
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Не выигрывает в 13 последних выездных играх в чемпионате

Личные встречи
38% (15)
23% (9)
40% (16)
45
Забитых мячей
44
1.13
В среднем за матч
1.1
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
2 : 1
12.04.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
2 : 3
26.10.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0 : 0
09.12.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
3 : 0
22.10.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
3 : 2
28.05.2023
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ростов
3 : 0
27.11.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
1 : 2
29.10.2022
Ростов
Россия. Кубок, 3 тур
Ахмат
3 : 1
29.09.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
2 : 0
27.11.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
1 : 2
26.09.2021
Ахмат
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ростов
0 : 1
21.02.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0 : 1
13.12.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
3 : 0
18.10.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1 : 1
29.02.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2 : 1
16.09.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
1 : 0
26.05.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
1 : 0
28.07.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
1 : 0
04.11.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
0 : 1
23.07.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
0 : 0
12.03.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
2 : 1
28.08.2016
Ростов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
0 : 2
21.05.2016
Ростов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
1 : 1
18.07.2015
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
0 : 1
02.05.2015
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2 : 1
28.09.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Ахмат
3 : 0
12.04.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Ростов
2 : 1
15.07.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Ростов
0 : 3
22.04.2013
Ахмат
Россия. Кубок, 1/4 финала
Ростов
0 : 0
18.04.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Ахмат
2 : 1
05.10.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 41 тур
Ростов
1 : 1
27.04.2012
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 35 тур
Ахмат
1 : 0
17.03.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
1 : 1
20.08.2011
Ростов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ростов
1 : 0
23.04.2011
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Ростов
1 : 0
06.08.2010
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Ахмат
1 : 1
20.03.2010
Ростов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
1 : 3
18.10.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
1 : 1
30.05.2009
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
2 : 3
15.10.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
1 : 0
12.06.2005
Ахмат
Показать все

Прогноз на матч «Ростов» – «Ахмат»

Матч обещает быть напряжeнным и результативным. «Ростов» вынужден играть активно дома, но при этом команда уязвима в обороне. «Ахмат» же прибавил в атаке и находится в серии без поражений, однако слабая выездная статистика не позволяет рассматривать их в качестве явного фаворита. Сценарий с обменом голами выглядит наиболее вероятным, учитывая атакующую форму гостей и нестабильность хозяев в обороне. При этом «Ростов» вполне способен воспользоваться поддержкой трибун, чтобы зацепить хотя бы ничью.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 2.30
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.15
  • Ничья – коэффициент 3.40

2.30
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Ахмат Ростов
Другие прогнозы
29.08.2025
16:30
1.80
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан - Ислочь
Победа «Ислочи»
29.08.2025
18:00
2.90
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина - Торпедо
Ничья
29.08.2025
18:00
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка - Карпаты
Обе забьют
29.08.2025
18:50
11.00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль - Аль-Рияд
Победа «Аль-Хиляля» со счетом 3:1
29.08.2025
19:30
3.10
Италия. Серия А, 2 тур
Кремонезе - Сассуоло
Ничья
29.08.2025
20:30
1.65
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск - Молодечно
Победа «Витебска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 