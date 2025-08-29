30 августа на «Ростов Арене» состоится матч 7-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Ростов» примет «Ахмат». Команды стартовали в чемпионате не лучшим образом, но у каждой есть свои сильные стороны. Хозяева пока находятся в нижней части таблицы, однако регулярно создают опасные моменты впереди. Гости выглядят стабильнее, набрали неплохой ход и стараются удержаться в середине турнирной таблицы.

«Ростов»

Ростовчане после шести туров имеют лишь 4 очка и занимают 14-е место. Команда испытывает трудности в защите, о чeм свидетельствуют 8 пропущенных мячей в последних пяти встречах. Однако при этом «Ростов» продолжает забивать – в среднем 1 гол за матч. Команда играет довольно открыто, что ведeт к высоким результативным показателям как в атаке, так и в обороне. Домашние матчи остаются важным фактором: поддержка болельщиков позволяет действовать активнее, хотя результаты пока оставляют вопросы.

«Ахмат»

Грозненский клуб стартовал чуть увереннее и после шести туров набрал 7 очков, занимая 10-ю строчку. «Ахмат» находится в серии из трeх матчей без поражений в чемпионате и в каждом из них забивал. За последние пять игр команда отметилась девятью мячами, что является хорошим показателем. Пропускают грозненцы не так много – всего 5 голов за этот же период. Однако стоит отметить, что на выезде «Ахмат» не выигрывает уже 13 матчей подряд в рамках Премьер-лиги, и это серьeзно снижает их шансы на три очка в Ростове.

Факты о командах

«Ростов»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч

Пропускает в 4 последних матчах подряд

Забивает в 7 из 9 последних игр против «Ахмата»

«Ахмат»

Не проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (5 последних матчей)

Забивает в 5 последних матчах

Не выигрывает в 13 последних выездных играх в чемпионате

Прогноз на матч «Ростов» – «Ахмат»

Матч обещает быть напряжeнным и результативным. «Ростов» вынужден играть активно дома, но при этом команда уязвима в обороне. «Ахмат» же прибавил в атаке и находится в серии без поражений, однако слабая выездная статистика не позволяет рассматривать их в качестве явного фаворита. Сценарий с обменом голами выглядит наиболее вероятным, учитывая атакующую форму гостей и нестабильность хозяев в обороне. При этом «Ростов» вполне способен воспользоваться поддержкой трибун, чтобы зацепить хотя бы ничью.

