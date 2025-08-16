Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 17 августа с коэффициентом 2.00

16 августа 2025 8:13
Манчестер Юнайтед - Арсенал
17 авг. 2025, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Арсенала»
Сделать ставку

В стартовом туре нового сезона Премьер-лиги нас ждeт ключевое противостояние – «Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал» на «Олд Траффорд». Обе команды входят в круг претендентов на зону Лиги чемпионов, а потому очная встреча уже на старте сезона может оказать влияние на общий расклад в турнирной таблице. Оба коллектива провели насыщенные предсезонные сборы с неоднозначными результатами, что добавляет интриги перед стартом официальных матчей.

«Манчестер Юнайтед»

Финиш прошлого сезона у команды Тен Хага был неровным: из последних трeх матчей в рамках АПЛ и Лиги Европы «Юнайтед» проиграл дважды – «Челси» и «Тоттенхэму». Победа над «Астон Виллой» (2:0) позволила завершить чемпионат на позитивной ноте. В межсезонье «Юнайтед» выглядел осторожно: нулевая ничья с «Лидсом» и серия пенальти с «Фиорентиной» после 1:1 в основное время. Команда делает ставку на сбалансированную оборону – в последних пяти официальных матчах было пропущено всего три мяча, при этом результативность на уровне 0.6 гола за матч говорит о проблемах с креативом в атаке.

«Арсенал»

«Арсенал» завершил прошлый сезон победой над «Саутгемптоном» (2:1), после чего команда Артеты провела насыщенную серию товарищеских встреч с серьeзными соперниками. Несмотря на поражения от «Вильярреала» и «Тоттенхэма», «Арсенал» демонстрировал атакующую активность: забито 8 голов за 5 матчей, пропущено 7. Особенно важен тот факт, что команда стабильно забивает – это происходило в 11 последних матчах Премьер-лиги, а в гостях не проигрывает в 9 из 11 предыдущих выездов.

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»:

  • Победа в последнем матче Премьер-лиги над «Астон Виллой» (2:0)
  • Пропустил 3 гола в 5 последних матчах
  • В среднем забивает 0.6 гола за игру

«Арсенал»:

  • 11 подряд матчей с голами в Премьер-лиге
  • Не проигрывает в 3 последних играх турнира
  • Пропускает в 3 матчах подряд, в среднем – 1.4 гола за игру

Личные встречи
44% (19)
26% (11)
30% (13)
64
Забитых мячей
54
1.49
В среднем за матч
1.26
8:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  8:2
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
09.03.2025
Арсенал
Англия. Кубок, 3 раунд
Арсенал
1 : 1
12.01.2025
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
2 : 0
04.12.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
12.05.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
3 : 1
03.09.2023
Манчестер Юнайтед
Товарищеские матчи,
Арсенал
0 : 2
23.07.2023
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
3 : 2
22.01.2023
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
04.09.2022
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал
3 : 1
23.04.2022
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
02.12.2021
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0 : 0
30.01.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
01.11.2020
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
2 : 0
01.01.2020
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
30.09.2019
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
2 : 0
10.03.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/16 финала
Арсенал
1 : 3
25.01.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 2
05.12.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
29.04.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
1 : 3
02.12.2017
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Арсенал
2 : 0
07.05.2017
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
19.11.2016
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
28.02.2016
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3 : 0
04.10.2015
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
17.05.2015
Арсенал
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 2
09.03.2015
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Арсенал
1 : 2
22.11.2014
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
12.02.2014
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
10.11.2013
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Арсенал
1 : 1
28.04.2013
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
03.11.2012
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
1 : 2
22.01.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
8 : 2
28.08.2011
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Арсенал
1 : 0
01.05.2011
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 0
12.03.2011
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
13.12.2010
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
1 : 3
31.01.2010
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
29.08.2009
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
16.05.2009
Арсенал
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Арсенал
1 : 3
05.05.2009
Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 0
29.04.2009
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 1
08.11.2008
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
13.04.2008
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
03.11.2007
Манчестер Юнайтед
Показать все

Прогноз на матч

Форма «Арсенала» выглядит убедительнее – команда регулярно забивает, имеет сбалансированную линию атаки и показывает уверенность в гостевых матчах. У «Юнайтед» заметны трудности в креативной фазе – всего 3 забитых мяча за 5 последних матчей, и ни одного яркого выступления в товарищеских встречах. Несмотря на фактор «Олд Траффорда», скорее всего, инициативой будет владеть «Арсенал», и команда Артеты как минимум не проиграет, а при должной реализации – может увезти три очка.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Арсенала» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.78

2.00
Победа «Арсенала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Юнайтед
Рекомендуем
