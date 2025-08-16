В стартовом туре нового сезона Премьер-лиги нас ждeт ключевое противостояние – «Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал» на «Олд Траффорд». Обе команды входят в круг претендентов на зону Лиги чемпионов, а потому очная встреча уже на старте сезона может оказать влияние на общий расклад в турнирной таблице. Оба коллектива провели насыщенные предсезонные сборы с неоднозначными результатами, что добавляет интриги перед стартом официальных матчей.

«Манчестер Юнайтед»

Финиш прошлого сезона у команды Тен Хага был неровным: из последних трeх матчей в рамках АПЛ и Лиги Европы «Юнайтед» проиграл дважды – «Челси» и «Тоттенхэму». Победа над «Астон Виллой» (2:0) позволила завершить чемпионат на позитивной ноте. В межсезонье «Юнайтед» выглядел осторожно: нулевая ничья с «Лидсом» и серия пенальти с «Фиорентиной» после 1:1 в основное время. Команда делает ставку на сбалансированную оборону – в последних пяти официальных матчах было пропущено всего три мяча, при этом результативность на уровне 0.6 гола за матч говорит о проблемах с креативом в атаке.

«Арсенал»

«Арсенал» завершил прошлый сезон победой над «Саутгемптоном» (2:1), после чего команда Артеты провела насыщенную серию товарищеских встреч с серьeзными соперниками. Несмотря на поражения от «Вильярреала» и «Тоттенхэма», «Арсенал» демонстрировал атакующую активность: забито 8 голов за 5 матчей, пропущено 7. Особенно важен тот факт, что команда стабильно забивает – это происходило в 11 последних матчах Премьер-лиги, а в гостях не проигрывает в 9 из 11 предыдущих выездов.

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»:

Победа в последнем матче Премьер-лиги над «Астон Виллой» (2:0)

Пропустил 3 гола в 5 последних матчах

В среднем забивает 0.6 гола за игру

«Арсенал»:

11 подряд матчей с голами в Премьер-лиге

Не проигрывает в 3 последних играх турнира

Пропускает в 3 матчах подряд, в среднем – 1.4 гола за игру

Прогноз на матч

Форма «Арсенала» выглядит убедительнее – команда регулярно забивает, имеет сбалансированную линию атаки и показывает уверенность в гостевых матчах. У «Юнайтед» заметны трудности в креативной фазе – всего 3 забитых мяча за 5 последних матчей, и ни одного яркого выступления в товарищеских встречах. Несмотря на фактор «Олд Траффорда», скорее всего, инициативой будет владеть «Арсенал», и команда Артеты как минимум не проиграет, а при должной реализации – может увезти три очка.

