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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 12 февраля 2014
Арсенал
12.02.2014, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
Э. Янг
Желтая карточка
Б. Санья
87'
81'
Замена
Э. Янг
️️️️
Л. Валенсия
74'
Замена
А. Янузай
️️️️
Х. Мата
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Росицки
74'
73'
Желтая карточка
Л. Валенсия
46'
Замена
Р. Фердинанд
️️️️
Рафаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
8
Микель Артета
(К)
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Томаш Росицки
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Щесны
3
Гиббс
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Санья
8
Артета
8
Касорла
10
Уилшир
10
Росицки
10
Озил
9
Жиру
4-3-2-1
43
Де Хеа
2
Рафаэл
6
Смоллинг
15
Видич
27
Эвра
25
Валенсия
8
Клеверли
16
Кэррик
32
Руни
64
Мата
32
ван Перси
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Росицки
25
Валенсия
15
Янг
15
Янг
25
Валенсия
2
Рафаэл
5
Фердинанд
5
Фердинанд
2
Рафаэл
64
Мата
24
Янузай
24
Янузай
64
Мата
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
9
Яя Саного
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
9
Яя Саного
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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