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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 31 января 2010
Арсенал
31.01.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
80'
Т. Вермален
33'
Нани
37'
У. Руни
52'
П. Джи Сун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Нани
Замена
Л. Валенсия
️️️️
П. Джи Сун
ГОЛ! 1:3!
Т. Вермален
Пас отдал
Н. Бендтнер
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
Т. Росицки
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Санья
Замена
Р. Гиггз
️️️️
П. Скоулз
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Н. Денилсон
ГОЛ! 0:3!
П. Джи Сун
ГОЛ! 0:2!
У. Руни
Пас отдал
Нани
ГОЛ! 0:1!
Нани
Желтая карточка
А. Сонг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
14
Самир Насри
АП
10
Томаш Росицки
ПП
28
Андрей Аршавин
ЛФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ПП
32
Уэйн Руни
ЛФ
33
Пак Джи Сун
РФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-4-1-1
1
Альмуния
3
Клиши
4
Вермален
36
Галлас
3
Санья
4
Фабрегас
15
Денилсон
8
Сонг
10
Росицки
14
Насри
28
Аршавин
4-3-1-2
1
ван дер Сар
2
Рафаэл
35
Эванс
30
Браун
27
Эвра
24
Флетчер
16
Кэррик
22
Скоулз
17
Нани
33
Пак Джи Сун
32
Руни
10
Росицки
27
Эбуэ
27
Эбуэ
10
Росицки
15
Денилсон
32
Уолкотт
32
Уолкотт
15
Денилсон
3
Санья
32
Бендтнер
32
Бендтнер
3
Санья
22
Скоулз
11
Гиггз
11
Гиггз
22
Скоулз
33
Пак Джи Сун
25
Валенсия
25
Валенсия
33
Пак Джи Сун
17
Нани
10
Бербатов
10
Бербатов
17
Нани
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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