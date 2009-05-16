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Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 16 мая 2009
Манчестер Юнайтед
16.05.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
Замена
Андерсон
️️️️
У. Руни
+3
Желтая карточка
А. Сонг
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
К. Гиббс
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Аршавин
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
С. Насри
Замена
П. Джи Сун
️️️️
К. Тевес
Желтая карточка
С. Насри
Желтая карточка
С. Фабрегас
+2
Желтая карточка
А. Аршавин
Желтая карточка
Р. ван Перси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
11
Райан Гиггз
(К)
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
28
Андрей Аршавин
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-3-3
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
35
Эванс
16
О'Ши
11
Гиггз
24
Флетчер
16
Кэррик
32
Руни
32
Тевес
7
Роналду
4-4-2
22
Фабиански
3
Санья
2
Туре
8
Сонг
3
Гиббс
4
Фабрегас
15
Денилсон
5
Диаби
14
Насри
28
Аршавин
32
ван Перси
32
Тевес
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
32
Тевес
32
Руни
28
Андерсон
28
Андерсон
32
Руни
3
Гиббс
27
Эбуэ
27
Эбуэ
3
Гиббс
28
Аршавин
32
Уолкотт
32
Уолкотт
28
Аршавин
14
Насри
32
Бендтнер
32
Бендтнер
14
Насри
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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