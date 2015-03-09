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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 09 марта 2015
Манчестер Юнайтед
09.03.2015, понедельник, 22:45
Англия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Арсенал
29'
У. Руни
26'
Н. Монреаль
62'
Д. Уэлбек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
87'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Желтая карточка
А. Янузай
85'
Вторая желтая
А. Ди Мария
77'
Желтая карточка
А. Ди Мария
76'
74'
Замена
О. Жиру
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
А. Янузай
️️️️
М. Рохо
73'
67'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Э. Бельерин
Желтая карточка
М. Рохо
64'
62'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уэлбек
Желтая карточка
Э. Янг
59'
Желтая карточка
М. Феллайни
58'
50'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
49'
Травма
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
М. Кэррик
️️️️
А. Эррера
46'
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Л. Шоу
46'
Желтая карточка
А. Эррера
36'
ГОЛ! 1:1!
У. Руни
Пас отдал
А. Ди Мария
29'
26'
ГОЛ! 0:1!
Н. Монреаль
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
4'
Желтая карточка
Э. Бельерин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
21
Андер Эррера
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-3-1-1-1
43
Де Хеа
17
Блинд
5
Рохо
6
Смоллинг
15
Янг
21
Эррера
25
Валенсия
25
Феллайни
11
Ди Мария
32
Руни
4-1-2-1-2
13
Щесны
2
Бельерин
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
13
Коклен
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
18
Уэлбек
4
Санчес
23
Шоу
4
Джонс
4
Джонс
23
Шоу
21
Эррера
16
Кэррик
16
Кэррик
21
Эррера
5
Рохо
24
Янузай
24
Янузай
5
Рохо
2
Бельерин
12
Чамберс
12
Чамберс
2
Бельерин
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
18
Уэлбек
9
Жиру
9
Жиру
18
Уэлбек
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
26
Виктор Вальдес
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олд Траффорд
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