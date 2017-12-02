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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 декабря 2017
Арсенал
02.12.2017, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
49'
А. Ляказетт
4'
Л. Валенсия
11'
Д. Лингард
63'
Д. Лингард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Э. Янг
89'
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
А. Санчес
89'
Желтая карточка
Л. Косиельни
87'
Замена
О. Жиру
️️️️
С. Колашинац
76'
76'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Лингард
74'
Красная карточка
П. Погба
Желтая карточка
Э. Бельерин
72'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Г. Джака
70'
67'
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Марсьяль
63'
ГОЛ! 1:3!
Д. Лингард
Пас отдал
П. Погба
58'
Желтая карточка
М. Рохо
ГОЛ! 1:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
А. Рэмзи
49'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Ш. Мустафи
15'
Травма
Ш. Мустафи
12'
11'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лингард
Пас отдал
А. Марсьяль
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Валенсия
Пас отдал
П. Погба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПАЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЛФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
3-3-1-1-2
1
Чех
13
Мустафи
18
Монреаль
6
Косиельни
23
Колашинац
34
Джака
2
Бельерин
21
Рэмзи
10
Озил
91
Ляказетт
4
Санчес
4-2-1-1-2
43
Де Хеа
3
Линделеф
5
Рохо
6
Смоллинг
15
Янг
25
Валенсия
18
Матич
8
Погба
77
Лингард
9
Лукаку
9
Марсьяль
13
Мустафи
17
Ивоби
17
Ивоби
13
Мустафи
23
Колашинац
9
Жиру
9
Жиру
23
Колашинац
34
Джака
18
Уэлбек
18
Уэлбек
34
Джака
77
Лингард
36
Дармиан
36
Дармиан
77
Лингард
9
Марсьяль
21
Эррера
21
Эррера
9
Марсьяль
15
Янг
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
15
Янг
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
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