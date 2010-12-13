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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 13 декабря 2010
Манчестер Юнайтед
13.12.2010, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
41'
П. Джи Сун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Андерсон
Желтая карточка
А. Сонг
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Аршавин
Пенальти не реализован!
У. Руни
Желтая карточка
С. Насри
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Д. Уилшир
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Т. Росицки
Желтая карточка
А. Аршавин
Желтая карточка
М. Шамах
ГОЛ! 1:0!
П. Джи Сун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛВ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
14
Самир Насри
АП
10
Томаш Росицки
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-3-2-1
1
ван дер Сар
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
2
Рафаэл
24
Флетчер
16
Кэррик
28
Андерсон
17
Нани
33
Пак Джи Сун
32
Руни
4-2-3-1
13
Щесны
3
Санья
6
Косиельни
5
Скиллачи
3
Клиши
10
Уилшир
8
Сонг
10
Росицки
14
Насри
28
Аршавин
27
Шамах
28
Андерсон
11
Гиггз
11
Гиггз
28
Андерсон
10
Росицки
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Росицки
28
Аршавин
32
Уолкотт
32
Уолкотт
28
Аршавин
10
Уилшир
32
ван Перси
32
ван Перси
10
Уилшир
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:40 (прямая)
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