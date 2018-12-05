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Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 05 декабря 2018
Манчестер Юнайтед
05.12.2018, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
30'
А. Марсьяль
69'
Д. Лингард
26'
Ш. Мустафи
68'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
86'
Желтая карточка
Л. Торрейра
Замена
П. Погба
️️️️
Д. Лингард
75'
Замена
М. Феллайни
️️️️
М. Рохо
72'
ГОЛ! 2:2!
Д. Лингард
69'
68'
ГОЛ! 1:2!
А. Ляказетт
65'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
А. Ивоби
Замена
Р. Лукаку
️️️️
А. Марсьяль
63'
46'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
Н. Матич
42'
41'
Желтая карточка
Э. Бельерин
Желтая карточка
Д. Лингард
40'
Желтая карточка
М. Рохо
38'
37'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
36'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Р. Холдинг
ГОЛ! 1:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
А. Эррера
30'
26'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Мустафи
Пас отдал
Л. Торрейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
8
Поль Погба
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
6
Смоллинг
5
Рохо
3
Байи
2
Далот
18
Матич
36
Дармиан
21
Эррера
77
Лингард
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
3-3-2-1-1
1
Лено
13
Мустафи
19
Папастатопулос
6
Холдинг
2
Бельерин
34
Торрейра
23
Колашинац
21
Рэмзи
6
Гендузи
17
Ивоби
7
Обамеянг
77
Лингард
8
Погба
8
Погба
77
Лингард
5
Рохо
25
Феллайни
25
Феллайни
5
Рохо
9
Марсьяль
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Марсьяль
21
Рэмзи
22
Мхитарян
22
Мхитарян
21
Рэмзи
6
Холдинг
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
6
Холдинг
17
Ивоби
91
Ляказетт
91
Ляказетт
17
Ивоби
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
44
Серхио Ромеро
ВР
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Петр Чех
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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