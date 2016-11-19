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Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 19 ноября 2016
Манчестер Юнайтед
19.11.2016, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
68'
Х. Мата
89'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
Желтая карточка
У. Руни
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Г. Джака
89'
ГОЛ! 1:1!
О. Жиру
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
86'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
Х. Мата
85'
84'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
К. Дженкинсон
80'
Замена
Г. Джака
️️️️
Ф. Коклен
73'
Замена
О. Жиру
️️️️
М. Эль-Ненни
Желтая карточка
Х. Мата
69'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
А. Эррера
68'
Замена
Д. Блинд
️️️️
М. Дармиан
64'
Замена
У. Руни
️️️️
А. Марсьяль
63'
Желтая карточка
М. Дармиан
25'
16'
Желтая карточка
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
36
Маттео Дармиан
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
21
Андер Эррера
ОП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Мемфис Депай
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-1-3
43
Де Хеа
36
Дармиан
4
Джонс
5
Рохо
25
Валенсия
16
Кэррик
21
Эррера
8
Погба
9
Марсьяль
64
Мата
9
Рэшфорд
4-2-1-2-1
1
Чех
6
Дженкинсон
6
Косиельни
13
Мустафи
18
Монреаль
6
Эль-Ненни
13
Коклен
21
Рэмзи
32
Уолкотт
10
Озил
4
Санчес
36
Дармиан
17
Блинд
17
Блинд
36
Дармиан
64
Мата
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
64
Мата
9
Марсьяль
32
Руни
32
Руни
9
Марсьяль
13
Коклен
34
Джака
34
Джака
13
Коклен
6
Дженкинсон
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
6
Дженкинсон
6
Эль-Ненни
9
Жиру
9
Жиру
6
Эль-Ненни
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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