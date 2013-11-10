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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 10 ноября 2013
Манчестер Юнайтед
10.11.2013, воскресенье, 20:10
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
27'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
Замена
М. Феллайни
️️️️
Р. ван Перси
85'
83'
Замена
С. Гнабри
️️️️
М. Артета
81'
Желтая карточка
Д. Уилшир
78'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
С. Касорла
Замена
Р. Гиггз
️️️️
С. Кагава
77'
Желтая карточка
У. Руни
75'
63'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
М. Фламини
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Н. Видич
46'
Травма
Н. Видич
45'
+3
43'
Желтая карточка
М. Фламини
Желтая карточка
Ф. Джонс
42'
Желтая карточка
Д. Эванс
41'
30'
Желтая карточка
Б. Санья
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
У. Руни
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
4
Фил Джонс
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
20
Матье Фламини
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-2-1-2-1
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
15
Видич
6
Смоллинг
4
Джонс
16
Кэррик
25
Валенсия
32
Руни
10
Кагава
32
ван Перси
4-2-1-2-1
13
Щесны
3
Санья
4
Вермален
6
Косиельни
3
Гиббс
8
Артета
20
Фламини
21
Рэмзи
10
Озил
8
Касорла
9
Жиру
10
Кагава
11
Гиггз
11
Гиггз
10
Кагава
32
ван Перси
25
Феллайни
25
Феллайни
32
ван Перси
15
Видич
8
Клеверли
8
Клеверли
15
Видич
20
Фламини
10
Уилшир
10
Уилшир
20
Фламини
8
Артета
7
Гнабри
7
Гнабри
8
Артета
8
Касорла
32
Бендтнер
32
Бендтнер
8
Касорла
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Нани
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Нани
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 20:05 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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