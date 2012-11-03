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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 03 ноября 2012
Манчестер Юнайтед
03.11.2012, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
3'
Р. ван Перси
66'
П. Эвра
90+3'
С. Касорла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
С. Касорла
89'
Желтая карточка
М. Артета
82'
Желтая карточка
А. Аршавин
Замена
Нани
️️️️
Л. Валенсия
81'
80'
Замена
А. Аршавин
️️️️
Л. Подольски
Желтая карточка
У. Руни
79'
Желтая карточка
Андерсон
70'
68'
Вторая желтая
Д. Уилшир
ГОЛ! 2:0!
П. Эвра
Пас отдал
У. Руни
66'
Замена
Андерсон
️️️️
Т. Клеверли
60'
Желтая карточка
Р. ван Перси
59'
51'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Рэмзи
Пенальти не реализован!
У. Руни
44'
Желтая карточка
Т. Клеверли
35'
Желтая карточка
Э. Янг
26'
12'
Желтая карточка
Д. Уилшир
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Санти Касорла
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
3-2-3-1-1
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
5
Фердинанд
15
Янг
2
Рафаэл
8
Клеверли
16
Кэррик
25
Валенсия
32
Руни
32
ван Перси
4-3-2-1
1
Манноне
3
Санья
4
Вермален
4
Мертезакер
11
Сантос
21
Рэмзи
8
Артета
10
Уилшир
8
Касорла
10
Подольски
9
Жиру
8
Клеверли
28
Андерсон
28
Андерсон
8
Клеверли
25
Валенсия
17
Нани
17
Нани
25
Валенсия
10
Подольски
28
Аршавин
28
Аршавин
10
Подольски
21
Рэмзи
32
Уолкотт
32
Уолкотт
21
Рэмзи
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
1
Андерс Линдегаард
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:40 (прямая)
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