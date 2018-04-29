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Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 29 апреля 2018
Манчестер Юнайтед
29.04.2018, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
16'
П. Погба
90+1'
М. Феллайни
51'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
ГОЛ! 2:1!
М. Феллайни
Пас отдал
Э. Янг
90'
+1
51'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Г. Джака
24'
Желтая карточка
Г. Джака
ГОЛ! 1:0!
П. Погба
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-4-1-2
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
3
Линделеф
8
Погба
21
Эррера
25
Валенсия
18
Матич
77
Лингард
4
Санчес
9
Лукаку
3-1-2-2-1
1
Оспина
2
Бельерин
12
Чамберс
23
Колашинац
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мхитарян
17
Нелсон
17
Ивоби
7
Обамеянг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
2
Жоэл Перейра
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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