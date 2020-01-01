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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 01 января 2020
Арсенал
01.01.2020, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
8'
Н. Пепе
42'
С. Папастатопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Б. Сака
82'
Замена
М. Гендузи
️️️️
А. Ляказетт
82'
81'
Замена
Х. Мата
️️️️
Н. Матич
Замена
Б. Сака
️️️️
С. Колашинац
69'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Н. Пепе
62'
58'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Д. Лингард
58'
Замена
А. Перейра
️️️️
Д. Джеймс
ГОЛ! 2:0!
С. Папастатопулос
42'
ГОЛ! 1:0!
Н. Пепе
8'
Желтая карточка
С. Колашинац
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
34
Гранит Джака
ОП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
3-2-1-1-3
1
Лено
23
Колашинац
4
Луис
19
Папастатопулос
34
Торрейра
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
10
Озил
91
Ляказетт
7
Обамеянг
19
Пепе
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
5
Магуайр
3
Линделеф
23
Шоу
18
Матич
7
Фред
7
Джеймс
9
Рэшфорд
77
Лингард
9
Марсьяль
19
Пепе
17
Нелсон
17
Нелсон
19
Пепе
91
Ляказетт
6
Гендузи
6
Гендузи
91
Ляказетт
23
Колашинац
7
Сака
7
Сака
23
Колашинац
77
Лингард
11
Гринвуд
11
Гринвуд
77
Лингард
7
Джеймс
8
Перейра
8
Перейра
7
Джеймс
18
Матич
64
Мата
64
Мата
18
Матич
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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