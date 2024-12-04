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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 04 декабря 2024
Арсенал
04.12.2024, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
54'
Х. Тимбер
73'
В. Салиба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Эдегор
90'
79'
Замена
Антони
️️️️
Р. Хойлунд
ГОЛ! 2:0!
В. Салиба
Пас отдал
Т. Парти
73'
Замена
М. Мерино
️️️️
А. Зинченко
71'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
70'
Желтая карточка
А. Зинченко
66'
59'
Замена
Л. Йоро
️️️️
Г. Магуайр
59'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
А. Гарначо
59'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
М. Маунт
ГОЛ! 1:0!
Х. Тимбер
Пас отдал
Д. Райс
54'
51'
Желтая карточка
Г. Магуайр
46'
Замена
А. Диалло
️️️️
Т. Маласья
45'
Желтая карточка
М. Угарте
44'
Желтая карточка
Т. Маласья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Арсенал
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
4
Кивиор
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
29
Хаверц
3-3-3-1
24
Онана
2
Далот
4
де Лигт
5
Магуайр
3
Мазрауи
5
Угарте
3
Маласья
7
Маунт
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
8
Эдегор
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Эдегор
47
Зинченко
23
Мерино
23
Мерино
47
Зинченко
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
5
Магуайр
15
Йоро
15
Йоро
5
Магуайр
7
Маунт
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
7
Маунт
3
Маласья
16
Диалло
16
Диалло
3
Маласья
19
Хойлунд
7
Антони
7
Антони
19
Хойлунд
17
Гарначо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
17
Гарначо
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Алтай Баиндыр
ВР
72
Годвил Куконки
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
72
Годвил Куконки
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
1
3
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
0
Нарушения
12
8
Офсайды
2
2
Количество передач
463
473
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.31
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Эмирейтс
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