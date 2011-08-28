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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 28 августа 2011
Манчестер Юнайтед
28.08.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
8 : 2
Завершен
Арсенал
22'
Д. Уэлбек
28'
Э. Янг
41'
У. Руни
63'
У. Руни
65'
Нани
71'
П. Джи Сун
81'
У. Руни (П)
90+2'
Э. Янг
45+2'
Т. Уолкотт
73'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
ГОЛ! 8:2!
Э. Янг
Пас отдал
Р. Гиггз
+2
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
М. Шамах
️️️️
Р. ван Перси
ГОЛ с пенальти! 7:2!
У. Руни
Вторая желтая
К. Дженкинсон
ГОЛ! 6:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
К. Дженкинсон
ГОЛ! 6:1!
П. Джи Сун
Пас отдал
Э. Янг
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Андерсон
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Нани
ГОЛ! 5:1!
Нани
Пас отдал
Э. Янг
ГОЛ! 4:1!
У. Руни
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Ф. Коклен
Желтая карточка
Й. Джуру
+2
ГОЛ! 3:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Т. Росицки
ГОЛ! 3:0!
У. Руни
Пас отдал
Э. Янг
Желтая карточка
К. Дженкинсон
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Уэлбек
Травма
Д. Уэлбек
ГОЛ! 2:0!
Э. Янг
Желтая карточка
Э. Янг
Пенальти не реализован!
Р. ван Перси
Желтая карточка
Д. Эванс
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Андерсон
15'
Желтая карточка
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
28
Андерсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛФ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
32
Тео Уолкотт
РФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
27
Эвра
4
Джонс
35
Эванс
15
Янг
6
Смоллинг
8
Клеверли
28
Андерсон
17
Нани
32
Руни
18
Уэлбек
4-1-2-3
13
Щесны
6
Дженкинсон
5
Джуру
6
Косиельни
2
Траоре
13
Коклен
21
Рэмзи
10
Росицки
32
Уолкотт
32
ван Перси
28
Аршавин
28
Андерсон
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
28
Андерсон
17
Нани
11
Гиггз
11
Гиггз
17
Нани
18
Уэлбек
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Уэлбек
32
Уолкотт
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
32
Уолкотт
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
13
Коклен
32
ван Перси
27
Шамах
27
Шамах
32
ван Перси
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55
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