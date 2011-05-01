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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 01 мая 2011
Арсенал
01.05.2011, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
56'
А. Рэмзи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
Замена
М. Оуэн
️️️️
М. Кэррик
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Фабио
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Чичарито
Замена
С. Скиллачи
️️️️
Й. Джуру
Травма
Й. Джуру
Желтая карточка
П. Джи Сун
Желтая карточка
А. Сонг
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Андерсон
ГОЛ! 1:0!
А. Рэмзи
Пас отдал
Р. ван Перси
Замена
А. Аршавин
️️️️
С. Насри
Желтая карточка
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПП
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Арсенал
13
Йенс Леманн
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-5-1
13
Щесны
3
Клиши
6
Косиельни
5
Джуру
3
Санья
14
Насри
21
Рэмзи
8
Сонг
10
Уилшир
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-3-1-2
1
ван дер Сар
2
Фабио
15
Видич
5
Фердинанд
27
Эвра
33
Пак Джи Сун
28
Андерсон
16
Кэррик
17
Нани
32
Руни
14
Чичарито
5
Джуру
5
Скиллачи
5
Скиллачи
5
Джуру
32
Уолкотт
27
Эбуэ
27
Эбуэ
32
Уолкотт
14
Насри
28
Аршавин
28
Аршавин
14
Насри
28
Андерсон
25
Валенсия
25
Валенсия
28
Андерсон
14
Чичарито
10
Бербатов
10
Бербатов
14
Чичарито
16
Кэррик
10
Оуэн
10
Оуэн
16
Кэррик
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
13
Йенс Леманн
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
13
Йенс Леманн
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:00 (прямая) "Россия 2" 20:35 (в записи)
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