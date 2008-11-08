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Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 08 ноября 2008
Арсенал
08.11.2008, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
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Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
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0
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Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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Ливерпуль
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27.10.2026
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Арсенал
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24.10.2026
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31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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