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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 10 марта 2019
Арсенал
10.03.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
12'
Г. Джака
69'
П. Обамеянг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
С. Колашинац
90'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
86'
81'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Н. Матич
Замена
Д. Суарес
️️️️
П. Обамеянг
80'
Замена
А. Ивоби
️️️️
М. Озил
77'
76'
Желтая карточка
П. Погба
71'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Далот
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Обамеянг
69'
68'
Желтая карточка
Н. Матич
Желтая карточка
С. Папастатопулос
38'
ГОЛ! 1:0!
Г. Джака
Пас отдал
А. Ляказетт
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лено
23
Колашинац
19
Папастатопулос
6
Косиельни
18
Монреаль
34
Джака
21
Рэмзи
2
Мэйтленд-Найлс
10
Озил
7
Обамеянг
91
Ляказетт
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
3
Линделеф
2
Далот
18
Матич
23
Шоу
7
Фред
8
Погба
9
Рэшфорд
9
Лукаку
7
Обамеянг
4
Суарес
4
Суарес
7
Обамеянг
10
Озил
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Озил
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
18
Матич
11
Гринвуд
11
Гринвуд
18
Матич
2
Далот
9
Марсьяль
9
Марсьяль
2
Далот
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
1
Петр Чех
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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