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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 12 марта 2011
Манчестер Юнайтед
12.03.2011, суббота, 20:15
Англия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Арсенал
28'
Фабио
49'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
Замена
П. Скоулз
️️️️
П. Эвра
Травма
Й. Джуру
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Аршавин
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Диаби
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Рафаэл
Замена
М. Шамах
️️️️
Н. Денилсон
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Фабио
ГОЛ! 1:0!
Фабио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
30
Уэс Браун
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
16
Джон О'Ши
ЦП
2
Рафаэл
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЛП
5
Абу Диаби
ЦП
15
Невес Денилсон
ПП
28
Андрей Аршавин
ЛФ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
14
Самир Насри
РФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Арсенал
1
Джеймс Ши
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
3-2-3-2
1
ван дер Сар
30
Браун
6
Смоллинг
15
Видич
27
Эвра
2
Фабио
24
Гибсон
16
О'Ши
2
Рафаэл
14
Чичарито
32
Руни
4-3-3
1
Альмуния
3
Санья
5
Джуру
6
Косиельни
3
Гиббс
15
Денилсон
5
Диаби
10
Уилшир
14
Насри
32
ван Перси
28
Аршавин
2
Рафаэл
11
Гиггз
11
Гиггз
2
Рафаэл
27
Эвра
22
Скоулз
22
Скоулз
27
Эвра
2
Фабио
25
Валенсия
25
Валенсия
2
Фабио
5
Диаби
21
Рэмзи
21
Рэмзи
5
Диаби
28
Аршавин
10
Росицки
10
Росицки
28
Аршавин
15
Денилсон
27
Шамах
27
Шамах
15
Денилсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
29
Томаш Кушчак
ВР
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Джеймс Ши
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:10 (прямая) "Россия 2" 20:25 (прямая)
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