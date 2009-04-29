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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 29 апреля 2009
Манчестер Юнайтед
29.04.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Арсенал
18'
Д. О'Ши
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
Замена
Д. Эванс
️️️️
Р. Фердинанд
Травма
Р. Фердинанд
Замена
Эдуардо
️️️️
Э. Адебайор
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Андерсон
Замена
Д. Бербатов
️️️️
К. Тевес
Желтая карточка
К. Тевес
ГОЛ! 1:0!
Д. О'Ши
Пас отдал
М. Кэррик
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Александр Сонг
ЛП
32
Тео Уолкотт
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
5
Абу Диаби
ПП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-3-3
1
ван дер Сар
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
16
О'Ши
16
Кэррик
28
Андерсон
24
Флетчер
7
Роналду
32
Руни
32
Тевес
4-4-2
1
Альмуния
3
Санья
16
Сильвестр
2
Туре
3
Гиббс
5
Диаби
32
Уолкотт
14
Насри
8
Сонг
25
Адебайор
4
Фабрегас
5
Фердинанд
35
Эванс
35
Эванс
5
Фердинанд
28
Андерсон
11
Гиггз
11
Гиггз
28
Андерсон
32
Тевес
10
Бербатов
10
Бербатов
32
Тевес
25
Адебайор
9
Эдуардо
9
Эдуардо
25
Адебайор
32
Уолкотт
32
Бендтнер
32
Бендтнер
32
Уолкотт
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
12
Бен Фостер
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
22
Пол Скоулз
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
22
Пол Скоулз
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Помощники судьи:
Хенрик Сендербю
Андерс Норрестранн (оба - Дания)
Делегат:
Жак Антенен (Швейцария)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:15 (прямая); "НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая); "Спорт" 22:30 (прямая)
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