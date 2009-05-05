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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 05 мая 2009
Арсенал
05.05.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/2 финала
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
76'
Р. ван Перси (П)
8'
П. Джи Сун
11'
К. Роналду
61'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Э. Эбуэ
Желтая карточка
Э. Адебайор
Замена
К. Вела
️️️️
Р. ван Перси
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. ван Перси
Красная карточка
Д. Флетчер
Желтая карточка
С. Насри
Замена
Д. Бербатов
️️️️
У. Руни
Замена
Рафаэл
️️️️
П. Эвра
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Андерсон
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
У. Руни
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
К. Гиббс
11'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
ГОЛ! 0:1!
П. Джи Сун
Пас отдал
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ПП
32
Робин ван Перси
ЛФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
32
Тео Уолкотт
РФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
28
Андерсон
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ПП
33
Пак Джи Сун
ЛФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-3-3
1
Альмуния
3
Гиббс
2
Туре
5
Джуру
3
Санья
14
Насри
8
Сонг
4
Фабрегас
32
ван Перси
25
Адебайор
32
Уолкотт
4-3-3
1
ван дер Сар
16
О'Ши
15
Видич
5
Фердинанд
27
Эвра
24
Флетчер
16
Кэррик
28
Андерсон
32
Руни
7
Роналду
33
Пак Джи Сун
3
Гиббс
27
Эбуэ
27
Эбуэ
3
Гиббс
32
ван Перси
10
Вела
10
Вела
32
ван Перси
32
Уолкотт
32
Бендтнер
32
Бендтнер
32
Уолкотт
27
Эвра
2
Рафаэл
2
Рафаэл
27
Эвра
28
Андерсон
11
Гиггз
11
Гиггз
28
Андерсон
32
Руни
10
Бербатов
10
Бербатов
32
Руни
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Помощники судьи:
Паоло Кальканьо
Стефано Айрольди (оба - Италия)
Делегат:
Роланд Тис (Бельгия)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:15 (прямая); "НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая); "Спорт" 22:30 (прямая)
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