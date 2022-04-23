Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 апреля 2022
Арсенал
23.04.2022, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
3'
Н. Тавареш
32'
Б. Сака (П)
70'
Г. Джака
34'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
Т. Томиясу
️️️️
С. Соареш
90'
+1
84'
Замена
Х. Мата
️️️️
Б. Фернандеш
82'
Желтая карточка
В. Линделеф
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
80'
77'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Э. Эланга
77'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Н. Матич
76'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
Замена
Р. Холдинг
️️️️
Б. Сака
74'
ГОЛ! 3:1!
Г. Джака
Пас отдал
М. Эль-Ненни
70'
Желтая карточка
Н. Тавареш
68'
Желтая карточка
Г. Джака
67'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Э. Смит-Роу
64'
57'
Пенальти не реализован!
Б. Фернандеш
34'
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
Н. Матич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Сака
32'
31'
Желтая карточка
А. Теллес
ГОЛ! 1:0!
Н. Тавареш
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
19
Энтони Эланга
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
66
Мигел Азиз
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
64
Хуан Мата
АП
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
17
Тавареш
4
Уайт
6
Габриэль
21
Соареш
34
Джака
6
Эль-Ненни
8
Эдегор
32
Смит-Роу
7
Сака
9
Нкетиа
4-1-1-2-2
43
Де Хеа
2
Далот
29
Линделеф
19
Варан
13
Теллес
18
Матич
8
Мактоминей
19
Санчо
8
Фернандеш
19
Эланга
7
Роналду
7
Сака
6
Холдинг
6
Холдинг
7
Сака
21
Соареш
5
Томиясу
5
Томиясу
21
Соареш
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
8
Фернандеш
64
Мата
64
Мата
8
Фернандеш
19
Эланга
77
Лингард
77
Лингард
19
Эланга
18
Матич
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
18
Матич
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
1
Бернд Лено
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
66
Мигел Азиз
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
66
Мигел Азиз
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
Все
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
Вчера, 10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+