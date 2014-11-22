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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 ноября 2014
Арсенал
22.11.2014, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
90+5'
О. Жиру
56'
К. Гиббс (АГ)
85'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
90'
+8
Желтая карточка
Д. Уилсон
Желтая карточка
О. Жиру
90'
+8
ГОЛ! 1:2!
О. Жиру
Пас отдал
М. Артета
90'
+5
89'
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Э. Янг
85'
ГОЛ! 0:2!
У. Руни
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Рэмзи
76'
74'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Р. ван Перси
Желтая карточка
С. Касорла
64'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
В. Щесны
59'
Травма
В. Щесны
57'
56'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Гиббс
Замена
С. Касорла
️️️️
Д. Уилшир
55'
Травма
Д. Уилшир
54'
17'
Замена
Э. Янг
️️️️
Л. Шоу
16'
Травма
Л. Шоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ПЗ
8
Микель Артета
(К)
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛАЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПАЗ
25
Маруан Феллайни
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
64
Хуан Мата
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
4-1-3-2
13
Щесны
3
Гиббс
18
Монреаль
4
Мертезакер
12
Чамберс
8
Артета
21
Окслэд-Чемберлен
10
Уилшир
21
Рэмзи
18
Уэлбек
4
Санчес
3-4-1-2
43
Де Хеа
17
МакНэйр
6
Блэкетт
6
Смоллинг
25
Валенсия
25
Феллайни
16
Кэррик
23
Шоу
11
Ди Мария
32
Руни
32
ван Перси
13
Щесны
1
Мартинес
1
Мартинес
13
Щесны
10
Уилшир
8
Касорла
8
Касорла
10
Уилшир
21
Рэмзи
9
Жиру
9
Жиру
21
Рэмзи
23
Шоу
15
Янг
15
Янг
23
Шоу
Янг
24
Флетчер
24
Флетчер
Янг
32
ван Перси
21
Уилсон
21
Уилсон
32
ван Перси
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Андерс Линдегаард
ВР
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая)
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