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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 03 сентября 2023
Арсенал
03.09.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
28'
М. Эдегор
90+6'
Д. Райс
90+11'
Г. Жезус
27'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 3:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Ф. Виейра
90'
+11
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Эдегор
90'
+9
ГОЛ! 2:1!
Д. Райс
Пас отдал
Б. Сака
90'
+6
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Г. Мартинелли
90'
Желтая карточка
Г. Жезус
89'
84'
Замена
Д. Эванс
️️️️
В. Линделеф
84'
Замена
А. Гарначо
️️️️
Антони
Замена
Ф. Виейра
️️️️
К. Хаверц
77'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
А. Зинченко
76'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Э. Нкетиа
76'
68'
Желтая карточка
А. Онана
67'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Л. Мартинес
67'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
А. Марсьяль
65'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Желтая карточка
Б. Сака
40'
38'
Желтая карточка
В. Линделеф
ГОЛ! 1:1!
М. Эдегор
Пас отдал
Г. Мартинелли
28'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
16
Даниэл Гор
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
4-1-3-2
32
Рэмсдейл
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Нкетиа
29
Хаверц
4-1-3-2
24
Онана
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
7
Антони
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
24
Эриксен
47
Зинченко
5
Томиясу
5
Томиясу
47
Зинченко
8
Эдегор
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Эдегор
29
Хаверц
3
Виейра
3
Виейра
29
Хаверц
7
Мартинелли
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Мартинелли
9
Нкетиа
9
Жезус
9
Жезус
9
Нкетиа
29
Линделеф
35
Эванс
35
Эванс
29
Линделеф
6
Мартинес
15
Магуайр
15
Магуайр
6
Мартинес
7
Антони
17
Гарначо
17
Гарначо
7
Антони
9
Марсьяль
19
Хойлунд
19
Хойлунд
9
Марсьяль
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
1
Давид Райя
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
19
Леандро Троссард
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
16
Даниэл Гор
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
19
Леандро Троссард
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
16
Даниэл Гор
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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