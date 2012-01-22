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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 января 2012
Арсенал
22.01.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
71'
Р. ван Перси
45+2'
Л. Валенсия
82'
Д. Уэлбек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
А. Сонг
+5
+1
Желтая карточка
П. Эвра
Желтая карточка
Р. ван Перси
Желтая карточка
Т. Росицки
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
А. Рэмзи
ГОЛ! 1:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Л. Валенсия
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Рафаэл
Замена
П. Скоулз
️️️️
Нани
Замена
А. Аршавин
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
Л. Косиельни
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
Травма
Р. ван Перси
Замена
Н. Йеннарис
️️️️
Й. Джуру
+2
ГОЛ! 0:1!
Л. Валенсия
Пас отдал
Р. Гиггз
Желтая карточка
Рафаэл
Желтая карточка
А. Рэмзи
18'
Замена
Фабио
️️️️
Ф. Джонс
16'
Травма
Ф. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
5
Йохан Джуру
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Томас Вермален
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
23
Николас Йеннарис
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
22
Пол Скоулз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-4-1-1
13
Щесны
5
Джуру
4
Мертезакер
6
Косиельни
4
Вермален
21
Рэмзи
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
8
Сонг
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-3-1-2
1
Линдегаард
4
Джонс
6
Смоллинг
2
Рафаэл
27
Эвра
25
Валенсия
11
Гиггз
16
Кэррик
17
Нани
32
Руни
18
Уэлбек
5
Джуру
23
Йеннарис
23
Йеннарис
5
Джуру
21
Окслэд-Чемберлен
28
Аршавин
28
Аршавин
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
21
Рэмзи
4
Джонс
2
Фабио
2
Фабио
4
Джонс
2
Рафаэл
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
2
Рафаэл
17
Нани
22
Скоулз
22
Скоулз
17
Нани
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
1
Мануэль Альмуния
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Главный тренер
Арсен Венгер
43
Давид Де Хеа
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2", "Спорт 1" 19:55 (прямая)
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