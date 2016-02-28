Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 28 февраля 2016
Манчестер Юнайтед
28.02.2016, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Арсенал
29'
М. Рэшфорд
32'
М. Рэшфорд
65'
А. Эррера
40'
Д. Уэлбек
69'
М. Озил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
Замена
Д. Уэйр
️️️️
А. Эррера
90'
+5
Желтая карточка
А. Янузай
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Озил
83'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
А. Янузай
️️️️
М. Рэшфорд
80'
73'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
Желтая карточка
А. Эррера
72'
72'
Желтая карточка
А. Рэмзи
70'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Ф. Коклен
69'
ГОЛ! 3:2!
М. Озил
ГОЛ! 3:1!
А. Эррера
Пас отдал
М. Рэшфорд
65'
63'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
М. Рохо
55'
Травма
М. Рохо
53'
40'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 2:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Д. Лингард
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
29'
Желтая карточка
М. Кэррик
22'
Желтая карточка
Г. Варела
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Гильермо Варела
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Майкл Кэррик
(К)
ОП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
49
Джо Райли
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
17
Блинд
5
Рохо
21
Эррера
2
Варела
14
Шнейдерлен
16
Кэррик
77
Лингард
64
Мата
9
Рэшфорд
10
Депай
4-1-1-1-3
1
Чех
2
Бельерин
3
Паулиста
6
Косиельни
18
Монреаль
13
Коклен
21
Рэмзи
10
Озил
18
Уэлбек
4
Санчес
32
Уолкотт
5
Рохо
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
5
Рохо
21
Эррера
17
Уэйр
17
Уэйр
21
Эррера
9
Рэшфорд
24
Янузай
24
Янузай
9
Рэшфорд
13
Коклен
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
13
Коклен
18
Уэлбек
17
Ивоби
17
Ивоби
18
Уэлбек
32
Уолкотт
9
Жиру
9
Жиру
32
Уолкотт
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
44
Серхио Ромеро
ВР
49
Джо Райли
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
49
Джо Райли
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD, Матч ТВ
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
09:23
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
«Галатасарай» изменит позицию Батракову из-за Бруну Фернандеша
15 ноября
5
Почеттино усложнит жизнь игрокам «Манчестер Юнайтед»
15 ноября
3
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
09:23
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
«Галатасарай» изменит позицию Батракову из-за Бруну Фернандеша
15 ноября
5
Почеттино усложнит жизнь игрокам «Манчестер Юнайтед»
15 ноября
3
Морган одним словом отреагировал на назначение Почеттино в «Манчестер Юнайтед»
14 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+