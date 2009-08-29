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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 29 августа 2009
Манчестер Юнайтед
29.08.2009, суббота, 20:15
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
59'
У. Руни (П)
65'
А. Диаби (АГ)
42'
А. Аршавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Р. Гиггз
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Аршавин
Замена
Эдуардо
️️️️
Н. Денилсон
Желтая карточка
Б. Санья
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Э. Эбуэ
Желтая карточка
Э. Эбуэ
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Диаби
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Л. Валенсия
Желтая карточка
У. Руни
Желтая карточка
У. Браун
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Руни
Желтая карточка
М. Альмуния
+1
Желтая карточка
Р. ван Перси
ГОЛ! 0:1!
А. Аршавин
Желтая карточка
П. Эвра
Желтая карточка
В. Галлас
Желтая карточка
А. Сонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
30
Уэс Браун
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ПЗ
32
Уэйн Руни
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
11
Райан Гиггз
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Александр Сонг
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
28
Андрей Аршавин
АП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-4-1-1
12
Фостер
30
Браун
15
Видич
16
О'Ши
27
Эвра
32
Руни
16
Кэррик
24
Флетчер
25
Валенсия
17
Нани
11
Гиггз
4-4-1-1
1
Альмуния
3
Санья
36
Галлас
4
Вермален
3
Клиши
27
Эбуэ
15
Денилсон
5
Диаби
8
Сонг
28
Аршавин
32
ван Перси
25
Валенсия
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
25
Валенсия
11
Гиггз
10
Бербатов
10
Бербатов
11
Гиггз
28
Аршавин
21
Рэмзи
21
Рэмзи
28
Аршавин
27
Эбуэ
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Эбуэ
15
Денилсон
9
Эдуардо
9
Эдуардо
15
Денилсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:10 (прямая)
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