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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 12 мая 2024
Манчестер Юнайтед
12.05.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
20'
Л. Троссард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
90'
+4
Желтая карточка
Д. Райя
90'
+3
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Т. Парти
90'
+3
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Эдегор
Замена
И. Уитли
️️️️
Р. Хойлунд
88'
Замена
О. Форсон
️️️️
А. Ван-Биссака
87'
Замена
К. Эриксен
️️️️
С. Амрабат
87'
82'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Б. Сака
81'
Травма
Б. Сака
Замена
В. Камбвала
️️️️
Д. Эванс
75'
71'
Желтая карточка
Б. Сака
Замена
Антони
️️️️
А. Диалло
70'
Травма
А. Диалло
69'
66'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Л. Троссард
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Троссард
Пас отдал
К. Хаверц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ЛЗ
5
Каземиро
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛП
4
Софиан Амрабат
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
16
Амад Диалло
ПП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
5
Такехиро Томиясу
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛП
18
Томас Парти
ОП
41
Деклан Райс
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Омари Форсон
ПВ
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-4-1
24
Онана
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
35
Эванс
2
Далот
4
Амрабат
17
Гарначо
37
Мэйну
8
Мактоминей
16
Диалло
19
Хойлунд
4-1-3-1-1
1
Райя
4
Уайт
6
Габриэль
2
Салиба
5
Томиясу
18
Парти
7
Сака
41
Райс
19
Троссард
8
Эдегор
29
Хаверц
19
Хойлунд
29
Уитли
29
Уитли
19
Хойлунд
35
Эванс
53
Камбвала
53
Камбвала
35
Эванс
4
Амрабат
24
Эриксен
24
Эриксен
4
Амрабат
29
Ван-Биссака
11
Форсон
11
Форсон
29
Ван-Биссака
16
Диалло
7
Антони
7
Антони
16
Диалло
18
Парти
4
Кивиор
4
Кивиор
18
Парти
8
Эдегор
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Эдегор
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
9
Жезус
9
Жезус
7
Сака
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
15
Тоби Колльер
ОП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
15
Тоби Колльер
ОП
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
5
6
Офсайды
2
0
Количество передач
513
430
Сейвы
5
2
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
0.64
1.69
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Олд Траффорд
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