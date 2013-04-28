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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 28 апреля 2013
Арсенал
28.04.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
2'
Т. Уолкотт
44'
Р. ван Перси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
88'
Замена
Чичарито
️️️️
У. Руни
83'
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Нани
Желтая карточка
А. Окслэд-Чемберлен
81'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Рэмзи
78'
73'
Замена
Андерсон
️️️️
Рафаэл
Замена
Жервиньо
️️️️
Л. Подольски
71'
65'
Желтая карточка
Л. Валенсия
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Т. Росицки
62'
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. ван Перси
Желтая карточка
Б. Санья
43'
Желтая карточка
Т. Уолкотт
33'
30'
Желтая карточка
Д. Эванс
27'
Желтая карточка
Р. ван Перси
23'
Желтая карточка
Рафаэл
16'
Желтая карточка
Ф. Джонс
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Т. Росицки
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Лукас Подольски
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
32
Уэйн Руни
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
4
Фил Джонс
ПП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Санья
8
Артета
21
Рэмзи
10
Росицки
8
Касорла
32
Уолкотт
10
Подольски
4-3-2-1
43
Де Хеа
2
Рафаэл
35
Эванс
5
Фердинанд
27
Эвра
4
Джонс
16
Кэррик
32
Руни
25
Валенсия
17
Нани
32
ван Перси
10
Росицки
10
Уилшир
10
Уилшир
10
Росицки
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
10
Подольски
27
Жервиньо
27
Жервиньо
10
Подольски
2
Рафаэл
28
Андерсон
28
Андерсон
2
Рафаэл
17
Нани
11
Гиггз
11
Гиггз
17
Нани
32
Руни
14
Чичарито
14
Чичарито
32
Руни
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
1
Вито Манноне
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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