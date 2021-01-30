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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 30 января 2021
Арсенал
30.01.2021, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
90'
+4
Замена
М. Эдегор
️️️️
Э. Смит-Роу
83'
80'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
М. Рэшфорд
76'
Желтая карточка
Г. Магуайр
73'
Желтая карточка
П. Погба
51'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
Замена
Виллиан
️️️️
Г. Мартинелли
46'
37'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
С. Мактоминей
Желтая карточка
С. Соареш
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лено
2
Бельерин
6
Холдинг
4
Луис
21
Соареш
34
Джака
18
Парти
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
91
Ляказетт
19
Пепе
4-3-2-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
8
Мактоминей
7
Фред
8
Погба
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
10
Кавани
7
Мартинелли
10
Виллиан
10
Виллиан
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
8
Эдегор
8
Эдегор
32
Смит-Роу
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
9
Рэшфорд
11
Гринвуд
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
8
Мактоминей
9
Марсьяль
9
Марсьяль
8
Мактоминей
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Микель Артета
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
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