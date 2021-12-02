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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 02 декабря 2021
Манчестер Юнайтед
02.12.2021, четверг, 23:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Арсенал
44'
Б. Фернандеш
52'
К. Роналду
70'
К. Роналду (П)
13'
Э. Смит-Роу
54'
М. Эдегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Б. Фернандеш
90'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
К. Роналду
88'
79'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
М. Эдегор
79'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
П. Обамеянг
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Рэшфорд
79'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
К. Роналду
70'
70'
Замена
Б. Сака
️️️️
Э. Смит-Роу
54'
ГОЛ! 2:2!
М. Эдегор
Пас отдал
Г. Мартинелли
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
М. Рэшфорд
52'
Желтая карточка
С. Мактоминей
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Фред
44'
13'
ГОЛ! 0:1!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
М. Эль-Ненни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Арсенал
13
Артур Оконкво
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
13
Теллес
29
Линделеф
5
Магуайр
2
Далот
8
Мактоминей
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
19
Санчо
7
Роналду
4-2-3-1
32
Рэмсдейл
5
Томиясу
4
Уайт
6
Габриэль
17
Тавареш
18
Парти
6
Эль-Ненни
8
Эдегор
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
7
Обамеянг
8
Фернандеш
6
ван де Бек
6
ван де Бек
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
77
Лингард
77
Лингард
9
Рэшфорд
7
Роналду
9
Марсьяль
9
Марсьяль
7
Роналду
32
Смит-Роу
7
Сака
7
Сака
32
Смит-Роу
8
Эдегор
9
Нкетиа
9
Нкетиа
8
Эдегор
7
Обамеянг
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Обамеянг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
13
Артур Оконкво
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Остались в запасе
13
Артур Оконкво
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
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