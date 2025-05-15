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Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед»: Премьер-лига Англии, 16 мая 2025

15 мая 2025 9:23
Челси - Манчестер Юнайтед
16 мая 2025, пятница 22:15 | Англия. Премьер-лига, 37 тур
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5.8
Точный счёт 2:1 в пользу «Челси»
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16 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится важный матч 37-го тура Премьер-лиги, в котором амбициозный «Челси» примет кризисный «Манчестер Юнайтед». Хозяева ведут борьбу за топ-4, тогда как гости – в шаге от зоны вылета. Разный турнирный настрой, текущая форма и показатели делают эту встречу крайне интригующей для ставок.

«Челси»

Лондонский клуб занимает 5-е место, набрав 63 очка за 36 туров. Команда выиграла три из пяти последних матчей чемпионата, включая уверенную победу над «Ливерпулем» (3:1). За этот отрезок «синие» забили 9 голов и пропустили лишь 4, демонстрируя сбалансированную игру. В атаке особенно выделяется Коул Палмер – 15 голов в 41 матче, его форма делает игру «Челси» острее. При этом «аристократы» надeжны в обороне – лишь 0.8 пропущенного гола в среднем за игру в последних турах. Домашний фактор также играет в пользу команды Почеттино – на «Стэмфорд Бридж» она стабильна и результативна.

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Эрика тен Хага продолжают катастрофичный сезон. «Красные дьяволы» находятся на 16-м месте с 39 очками и не выигрывают в Премьер-лиге уже 7 матчей подряд. Последнее поражение от «Вест Хэма» (0:2) лишь усугубило ситуацию. В последних пяти матчах АПЛ «Юнайтед» забил 11 голов, но пропустил 8 – в среднем 2.2 и 1.6 соответственно. При этом команда не может похвастаться стабильностью ни в атаке, ни в обороне. Лидер нападения – Бруну Фернандеш, у него 19 голов в 54 матчах, но даже его результативность не спасает команду от очередных потерь очков. На выезде «Юнайтед» играет нестабильно, особенно в матчах с соперниками из верхней части таблицы.

Факты о командах:

Челси

  • 5-е место, 63 очка
  • В последних 5 матчах: 9 забито, 4 пропущено
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Коул Палмер – 15 голов в 41 матче

Манчестер Юнайтед

  • 16-е место, 39 очков
  • Не выигрывает в 7 турах Премьер-лиги
  • В последних 5 матчах: 11 забито, 8 пропущено
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Бруну Фернандеш – 19 голов в 54 матчах

Личные встречи
30% (15)
38% (19)
32% (16)
61
Забитых мячей
70
1.22
В среднем за матч
1.4
5:4
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  5:4
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
03.11.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Челси
4 : 3
04.04.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
06.12.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
25.05.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
22.04.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
1 : 1
22.10.2022
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
28.04.2022
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
1 : 1
28.11.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
0 : 0
28.02.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
24.10.2020
Челси
Англия. Кубок, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 3
19.07.2020
Челси
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
0 : 2
17.02.2020
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Челси
1 : 2
30.10.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
11.08.2019
Челси
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
28.04.2019
Челси
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
0 : 2
18.02.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 2
20.10.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, Финал
Челси
1 : 0
19.05.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
25.02.2018
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 0
05.11.2017
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
16.04.2017
Челси
Англия. Кубок, 1/4 финала
Челси
1 : 0
13.03.2017
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
4 : 0
23.10.2016
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Челси
1 : 1
07.02.2016
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
28.12.2015
Челси
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Челси
1 : 0
18.04.2015
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
26.10.2014
Челси
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Челси
3 : 1
19.01.2014
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
26.08.2013
Челси
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
05.05.2013
Челси
Англия. Кубок, 1/4 финала
Челси
1 : 0
01.04.2013
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 2
10.03.2013
Челси
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Челси
5 : 4
31.10.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Челси
2 : 3
28.10.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Челси
3 : 3
05.02.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
18.09.2011
Челси
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
08.05.2011
Челси
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 1
12.04.2011
Челси
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Челси
0 : 1
06.04.2011
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
2 : 1
01.03.2011
Манчестер Юнайтед
Суперкубок Англии, Финал
Челси
1 : 3
08.08.2010
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 2
03.04.2010
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Челси
1 : 0
08.11.2009
Манчестер Юнайтед
Суперкубок Англии, Финал
Манчестер Юнайтед
2 : 2
09.08.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
11.01.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Челси
1 : 1
21.09.2008
Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов, Финал
Манчестер Юнайтед
1 : 1
21.05.2008
Челси
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
2 : 1
26.04.2008
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
23.09.2007
Челси
Суперкубок Англии, Финал
Челси
1 : 1
05.08.2007
Манчестер Юнайтед
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Прогноз на матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед»

Учитывая домашнюю форму «Челси», стабильную атаку и дисциплину в защите, команда имеет все шансы победить. «Манчестер Юнайтед» регулярно забивает, но не справляется с обороной, особенно на выезде. Можно ожидать результативную игру с голами обеих сторон, но итоговая победа останется за хозяевами.

Прогноз на точный счeт: Победа «Челси» со счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Челси» – коэффициент 5.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 – коэффициент 1.90

5.8
Точный счёт 2:1 в пользу «Челси»
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси
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