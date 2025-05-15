16 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится важный матч 37-го тура Премьер-лиги, в котором амбициозный «Челси» примет кризисный «Манчестер Юнайтед». Хозяева ведут борьбу за топ-4, тогда как гости – в шаге от зоны вылета. Разный турнирный настрой, текущая форма и показатели делают эту встречу крайне интригующей для ставок.

«Челси»

Лондонский клуб занимает 5-е место, набрав 63 очка за 36 туров. Команда выиграла три из пяти последних матчей чемпионата, включая уверенную победу над «Ливерпулем» (3:1). За этот отрезок «синие» забили 9 голов и пропустили лишь 4, демонстрируя сбалансированную игру. В атаке особенно выделяется Коул Палмер – 15 голов в 41 матче, его форма делает игру «Челси» острее. При этом «аристократы» надeжны в обороне – лишь 0.8 пропущенного гола в среднем за игру в последних турах. Домашний фактор также играет в пользу команды Почеттино – на «Стэмфорд Бридж» она стабильна и результативна.

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Эрика тен Хага продолжают катастрофичный сезон. «Красные дьяволы» находятся на 16-м месте с 39 очками и не выигрывают в Премьер-лиге уже 7 матчей подряд. Последнее поражение от «Вест Хэма» (0:2) лишь усугубило ситуацию. В последних пяти матчах АПЛ «Юнайтед» забил 11 голов, но пропустил 8 – в среднем 2.2 и 1.6 соответственно. При этом команда не может похвастаться стабильностью ни в атаке, ни в обороне. Лидер нападения – Бруну Фернандеш, у него 19 голов в 54 матчах, но даже его результативность не спасает команду от очередных потерь очков. На выезде «Юнайтед» играет нестабильно, особенно в матчах с соперниками из верхней части таблицы.

Факты о командах:

Челси

5-е место, 63 очка

В последних 5 матчах: 9 забито, 4 пропущено

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Коул Палмер – 15 голов в 41 матче

Манчестер Юнайтед

16-е место, 39 очков

Не выигрывает в 7 турах Премьер-лиги

В последних 5 матчах: 11 забито, 8 пропущено

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Бруну Фернандеш – 19 голов в 54 матчах

Личные встречи 30% (15) 38% (19) 32% (16) 61 Забитых мячей 70 1.22 В среднем за матч 1.4 5:4 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 5:4 Самая крупная ничья: 3:3 Англия. Премьер-лига, 10 тур Манчестер Юнайтед 1 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 31 тур Челси 4 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 15 тур Манчестер Юнайтед 2 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 32 тур Манчестер Юнайтед 4 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 32 тур Манчестер Юнайтед 0 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 13 тур Челси 1 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 37 тур Манчестер Юнайтед 1 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 13 тур Челси 1 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 26 тур Челси 0 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 6 тур Манчестер Юнайтед 0 : 0 Челси Англия. Кубок, 1/2 финала Манчестер Юнайтед 1 : 3 Челси Англия. Премьер-лига, 26 тур Челси 0 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Челси 1 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 1 тур Манчестер Юнайтед 4 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 36 тур Манчестер Юнайтед 1 : 1 Челси Англия. Кубок, 1/8 финала Челси 0 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 9 тур Челси 2 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок, Финал Челси 1 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 28 тур Манчестер Юнайтед 2 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 11 тур Челси 1 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 33 тур Манчестер Юнайтед 2 : 0 Челси Англия. Кубок, 1/4 финала Челси 1 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 9 тур Челси 4 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 25 тур Челси 1 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 19 тур Манчестер Юнайтед 0 : 0 Челси Англия. Премьер-Лига, 33 тур Челси 1 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 9 тур Манчестер Юнайтед 1 : 1 Челси Англия. Премьер-Лига, 22 тур Челси 3 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 2 тур Манчестер Юнайтед 0 : 0 Челси Англия. Премьер-Лига, 36 тур Манчестер Юнайтед 0 : 1 Челси Англия. Кубок, 1/4 финала Челси 1 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок, 1/4 финала Манчестер Юнайтед 2 : 2 Челси Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала Челси 5 : 4 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 9 тур Челси 2 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 24 тур Челси 3 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 5 тур Манчестер Юнайтед 3 : 1 Челси Англия. Премьер-Лига, 36 тур Манчестер Юнайтед 2 : 1 Челси Лига Чемпионов, 1/4 финала Манчестер Юнайтед 2 : 1 Челси Лига Чемпионов, 1/4 финала Челси 0 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 18 тур Челси 2 : 1 Манчестер Юнайтед Суперкубок Англии, Финал Челси 1 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 33 тур Манчестер Юнайтед 1 : 2 Челси Англия. Премьер-лига, 12 тур Челси 1 : 0 Манчестер Юнайтед Суперкубок Англии, Финал Манчестер Юнайтед 2 : 2 Челси Англия. Премьер-лига, 21 тур Манчестер Юнайтед 3 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 5 тур Челси 1 : 1 Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов, Финал Манчестер Юнайтед 1 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 36 тур Челси 2 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 7 тур Манчестер Юнайтед 2 : 0 Челси Суперкубок Англии, Финал Челси 1 : 1 Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед»

Учитывая домашнюю форму «Челси», стабильную атаку и дисциплину в защите, команда имеет все шансы победить. «Манчестер Юнайтед» регулярно забивает, но не справляется с обороной, особенно на выезде. Можно ожидать результативную игру с голами обеих сторон, но итоговая победа останется за хозяевами.

Прогноз на точный счeт: Победа «Челси» со счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки: