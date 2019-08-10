Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эшли Уилльямс - статистика

Завершил карьеру
23 августа 1984 (42), Вулверхэмптон
#5 | Защитник
183 см | 75 кг
Уэльс | Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бристоль Сити
26
2
1
3
1
Уиган Атлетик
20
0
1
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Бристоль Сити
1 : 1
22.07.2020
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Суонси
1 : 0
18.07.2020
Бристоль Сити
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
01.07.2020
Бристоль Сити
1' - 78'
78'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Бристоль Сити
1 : 2
28.06.2020
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Блэкберн
3 : 1
20.06.2020
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Миллуолл
1 : 1
29.02.2020
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
25.02.2020
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бристоль Сити
0 : 3
22.02.2020
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
22.02.2020
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Кардифф
2 : 2
15.02.2020
Уиган Атлетик
1' - 90'
31'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Лидс
1 : 0
15.02.2020
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бристоль Сити
3 : 2
12.02.2020
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
11.02.2020
Мидлсбро
1' - 90'
69'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
08.02.2020
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Бристоль Сити
1 : 3
07.02.2020
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
01.02.2020
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лидс
0 : 1
01.02.2020
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Рединг
0 : 1
28.01.2020
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
28.01.2020
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Бристоль Сити
1 : 0
18.01.2020
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Суонси
2 : 1
18.01.2020
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
11.01.2020
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
11.01.2020
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бристоль Сити
0 : 4
01.01.2020
Брентфорд
1' - 13'
11'
13'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бирмингем Сити
2 : 3
01.01.2020
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бристоль Сити
3 : 0
29.12.2019
Лутон Таун
1' - 90'
49'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
29.12.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
26.12.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Чарльтон
3 : 2
26.12.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Блэкберн
0 : 0
23.12.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
22.12.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
0 : 2
14.12.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бристоль Сити
1 : 2
10.12.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Фулхэм
1 : 2
07.12.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бристоль Сити
5 : 2
30.11.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
40'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
4 : 1
27.11.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
52'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
23.11.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
0 : 0
23.11.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Кардифф
0 : 1
10.11.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Уиган Атлетик
0 : 3
09.11.2019
Брентфорд
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
02.11.2019
Суонси
1' - 90'
72'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Барнсли
2 : 2
01.11.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
43'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
2 : 2
27.10.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
53'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
2 : 2
27.10.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
53'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
20.10.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Лутон Таун
3 : 0
19.10.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
90, 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Лутон Таун
3 : 0
19.10.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
90, 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
1 : 0
05.10.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
05.10.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Брентфорд
1 : 1
02.10.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
01.10.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
3 : 3
28.09.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
29'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Фулхэм
2 : 0
27.09.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
66'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бристоль Сити
0 : 0
21.09.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Уиган Атлетик
2 : 0
21.09.2019
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
2 : 2
14.09.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Сток Сити
1 : 2
14.09.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
31.08.2019
Барнсли
1' - 90'
57'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 2
31.08.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
17.08.2019
Лидс
1' - 21'
9'
21'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Престон
3 : 0
10.08.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Главные новости
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
1
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч»
13:34
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
6
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
9
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+