Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Бристоль Сити
Миллуолл - Бристоль Сити: обзор матча 29 февраля 2020
Миллуолл
29.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
51'
М. Смит
51'
Т. Калас (АГ)
10'
П. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Бристоль Сити
Замена
️️️️
Э. О'Брайен
85'
84'
Замена
️️️️
Н. Элиассон
Желтая карточка
Д. Моламби
83'
Замена
️️️️
Й. Бедварссон
75'
Замена
М. Беннетт
️️️️
К. Мэхони
74'
Замена
️️️️
М. Беннетт
73'
69'
Замена
️️️️
Н. Уэллс
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Т. Калас
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Смит
Пас отдал
К. Мэхони
51'
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
3
Джей Дасилва
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Миллуолл
14
Luke Steele
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Бристоль Сити
35
Джо Воллакотт
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-4-2
33
Биалковски
2
Ромео
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
17
Уоллес
8
Моламби
18
Вудс
11
Мэхони
9
Брэдшоу
8
Смит
3-5-1-1
85
Мяенпяя
26
Калас
6
3
Дасилва
35
Патерсон
8
Смит
18
Вайманн
47
О'Доуда
6
Надь
13
Перейра
18
Дьедиу
48
О'Брайен
48
О'Брайен
11
Мэхони
10
Беннетт
10
Беннетт
11
Мэхони
10
Бедварссон
10
Бедварссон
17
Элиассон
17
Элиассон
21
Уэллс
21
Уэллс
Остались в запасе
Миллуолл
Бристоль Сити
14
Luke Steele
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
35
Джо Воллакотт
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
14
Luke Steele
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Остались в запасе
35
Джо Воллакотт
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Миллуолл - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Бристоль Сити
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+