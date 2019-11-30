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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 30 ноября 2019
Бристоль Сити
30.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
5 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
11'
Д. Браунхилл
30'
Т. Конголо (АГ)
36'
Н. Элиассон
40'
Э. Уилльямс
49'
А. Вайманн
35'
К. Грант
57'
Ж. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
57'
ГОЛ! 5:2!
Ж. Бакуна
Пас отдал
Э. Качунга
ГОЛ! 5:1!
А. Вайманн
49'
ГОЛ! 4:1!
Э. Уилльямс
Пас отдал
Н. Элиассон
40'
ГОЛ! 3:1!
Н. Элиассон
Пас отдал
Д. Браунхилл
36'
35'
ГОЛ! 2:1!
К. Грант
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Т. Конголо
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Браунхилл
Пас отдал
А. Вайманн
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
6
Адам Надь
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Хаддерсфилд Таун
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
27
Адама Дьякаби
ЛВ
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
3-5-2
25
Бентли
17
Бэйкер
5
Уилльямс
32
Хант
17
Элиассон
8
Браунхилл
4
Массенго
10
Роуи
6
Надь
18
Дьедиу
18
Вайманн
4-2-1-2
94
Хадергьонай
5
Конголо
4
Горенц-Станкович
26
Шиндлер
7
Бакуна
6
Хогг
10
Качунга
9
Грант
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун
13
Педру Перейра
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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