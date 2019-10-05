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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Рединг
Бристоль Сити - Рединг: обзор матча 05 октября 2019
Бристоль Сити
05.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
12'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Рединг
74'
Желтая карточка
Э. Риномхота
65'
Желтая карточка
Л. Мур
Желтая карточка
Т. Роуи
18'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Н. Элиассон
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
25
Пеле
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
19
Лукас Жоао
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
2-5-1-2
25
Бентли
15
Мур
5
Уилльямс
17
Элиассон
4
Массенго
8
Браунхилл
10
Роуи
47
О'Доуда
13
Перейра
18
Вайманн
18
Дьедиу
3-2-4-1
1
Кабрал
26
Мур
3
Миазга
5
Моррисон
17
Идом
3
Ричардс
14
Эджария
25
Пеле
4
Риномхота
11
Мейте
47
Пушкаш
Остались в запасе
Бристоль Сити
Рединг
32
Джек Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
28
Сэм Уокер
ВР
19
Лукас Жоао
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
19
Лукас Жоао
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Бристоль Сити - Рединг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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