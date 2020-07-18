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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Бристоль Сити
Суонси - Бристоль Сити: обзор матча 18 июля 2020
Суонси
18.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
45+1'
К. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Бристоль Сити
87'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Н. Уэллс
Замена
Я. Дханда
️️️️
К. Галлахер
83'
Замена
У. Раутледж
️️️️
М. ван дер Хоорн
72'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Р. Брюстер
72'
69'
Пенальти не реализован!
Ф. Дьедиу
68'
Замена
К. Палмер
️️️️
К. Смит
68'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Э. Уилльямс
68'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Д. Дасилва
46'
Замена
П. Перейра
️️️️
Д. Хант
ГОЛ! 1:0!
К. Робертс
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Erwin Mulder
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Джей Дасилва
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Суонси
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
15
Альдо Калулу
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
43
Берсант Целина
АП
46
Joshua Gould
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Бристоль Сити
35
Джо Воллакотт
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
45
Кейси Палмер
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
3-2-3-1-1
22
5
Кабанго
3
ван дер Хоорн
6
Гехи
21
Бидуэлл
14
Робертс
6
Гримес
4
Фултон
8
Галлахер
24
Айю
10
Брюстер
3-2-2-3
25
Бентли
5
Уилльямс
26
Калас
26
Винер
3
Дасилва
32
Хант
35
Патерсон
8
Смит
18
Вайманн
21
Уэллс
23
Афобе
8
Галлахер
31
Дханда
31
Дханда
8
Галлахер
3
ван дер Хоорн
15
Раутледж
15
Раутледж
3
ван дер Хоорн
10
Брюстер
11
Каллен
11
Каллен
10
Брюстер
21
Уэллс
23
Уоткинс
23
Уоткинс
21
Уэллс
3
Дасилва
17
Элиассон
17
Элиассон
3
Дасилва
32
Хант
13
Перейра
13
Перейра
32
Хант
8
Смит
45
Палмер
45
Палмер
8
Смит
5
Уилльямс
18
Дьедиу
18
Дьедиу
5
Уилльямс
Остались в запасе
Суонси
Бристоль Сити
46
Joshua Gould
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
43
Берсант Целина
АП
15
Альдо Калулу
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
35
Джо Воллакотт
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
46
Joshua Gould
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
43
Берсант Целина
АП
15
Альдо Калулу
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Остались в запасе
35
Джо Воллакотт
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Суонси - Бристоль Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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