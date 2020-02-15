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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Уиган Атлетик
Кардифф - Уиган Атлетик: обзор матча 15 февраля 2020
Кардифф
15.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
8'
Д. Мерфи
55'
К. Нейсмит (АГ)
5'
К. Мур
45+3'
К. Мур (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Уиган Атлетик
Желтая карточка
У. Волкс
80'
Желтая карточка
Ш. Моррисон
75'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
К. Нейсмит
55'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Мур
31'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Желтая карточка
Д. Мерфи
25'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Ш. Моррисон
8'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Мур
Пас отдал
С. Морси
1'
Желтая карточка
Л. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Сэм Морси
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
24
Майкл Якобс
ЛВ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
4-3-2
12
Смитис
13
Патерсон
23
Моррисон
6
Ричардс
12
Беннетт
37
Адома
7
Пак
6
Волкс
17
Томлин
23
Мерфи
3-2-2-1-1
1
Маршалл
5
Уилльямс
4
Кипр
27
Балогун
14
Бирн
3
Нейсмит
8
Морси
8
Эванс
19
Мэсси
19
Мур
Остались в запасе
Кардифф
Уиган Атлетик
13
Нил Этеридж
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
24
Майкл Якобс
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Остались в запасе
24
Майкл Якобс
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Кардифф - Уиган Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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